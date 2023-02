Avioane de luptă pentru Ucraina - Republicanii și democrații se unesc la Washington

Un grup de cinci congresmeni - atât democraţi, cât şi republicani - i-au trimis o scrisoare preşedintelui american Joe Biden, solicitând administraţiei sale să trimită avioane de luptă F-16 în Ucraina, relatează CNN, potrivit news.ro.

Efortul congresmenilor probabil că nu va schimba nimic sau nu va avea impact asupra deciziilor administraţiei în ceea ce priveşte livrările de armament pentru Ucraina, dar vine chiar înainte de marcarea unui an de la începutul războiului şi înainte ca preşedintele Joe Biden să meargă în Polonia cu această ocazie.



Scrisoarea a fost semnată de către reprezentantii Jared Golden, democrat din Maine, Tony Gonzales, republican din Texas, Jason Crow, democrat din Colorado, Chrissy Houlahan, democrat din Pennsylvania şi Mike Gallagher, republican din Wisconsin.

"În acest spirit de leadership şi sprijin, vă scriem pentru a solicita respectuos ca administraţia dumneavoastră să ofere Ucrainei o capacitate sporită de superioritate aeriană, inclusiv avioanele F-16 Fighting Falcon solicitate de Kiev sau avioane similare de generaţia a patra, cât mai curând posibil. Furnizarea unor astfel de aeronave este necesară pentru a ajuta Ucraina să îşi protejeze spaţiul aerian, în special în lumina noii ofensive ruseşti şi având în vedere creşterea preconizată a operaţiunilor de luptă la scară largă", se arată în scrisoare.

După ce a obţinut promisiuni pentru sute de tancuri de luptă moderne din partea aliaţilor occidentali, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îşi îndreaptă acum atenţia către avioane de luptă moderne. Acestea au fost un element-cheie în discursurile sale din timpul vizitelor la Londra şi la summitul Uniunii Europene de săptămâna trecută.



Întrebat luna trecută dacă SUA vor furniza Ucrainei avioane F-16 de fabricaţie americană, Biden a răspuns cu un "nu" categoric, deşi ulterior a declarat că discuţiile cu Kievul privind furnizarea de arme se desfăşoară tot timpul.

Congresmen republican: SUA ar trebui să le dea ucrainenilor "tot ceea ce au nevoie”

Pe de altă parte, un alt congresmen republican, Michael McCaul, reprezentant al Texasului, care prezidează influenta Comisie pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanţilor din SUA, a declarat vineri la CNN că Statele Unite ar trebui să le ofere ucrainenilor "tot ceea ce au nevoie pentru a câştiga" războiul.



"Nu putem aştepta", a declarat McCaul aflat la Conferinţa de Securitate de la Munchen, în Germania. El a reiterat apelul Ucrainei pentru avioane de luptă occidentale şi armament mai avansat înaintea preconizatei ofensive ruseşti.

Întrebat dacă este de părere că noua ofensivă rusă a început deja, McCaul a răspuns: "Cred că va începe în curând. Ştiu că noul general pe care Putin l-a pus în funcţie este acolo pentru a lansa o ofensivă majoră. Putin se uită la date. Cred că 24 februarie, când se împlineşte un an, ar putea fi o dată-ţintă. Tocmai am auzit de la comandantul suprem aliat, în cadrul unei şedinţe private pe care am avut-o cu el, că ar putea fi chiar primăvara, primăvara târziu, pentru această ofensivă".

McCaul a precizat că a întrebat, în cadrul întâlnirii menţionate anterior, despre mai multe avioane aer-sol pentru Ucraina, iar generalul armatei americane Christopher Cavoli, comandantul suprem aliat al NATO, "a fost de acord cu această evaluare, precum şi cu artileria cu rază de acţiune mai mare pentru a lovi dronele iraniene din Crimeea, pe care în prezent Ucraina nu o are, dar de care are nevoie cu disperare".

Când a fost întrebat dacă crede că ar putea obţine o nouă rundă de finanţare pentru Ucraina în acest Congres, McCaul a răspuns: "Cred că da. Ar trebui să fie bipartizană".

Între timp, liderul minorităţii republicane din Senat, Mitch McConnell, aflat şi el la Munchen, a dat asigurări că republicanii de top sunt angajaţi în favoarea leadership-ului global al SUA, în ciuda unui mesaj contradictoriu care s-ar putea să fi venit din partea fostului preşedinte Donald Trump, pe care nu l-a citat cu numele. Republicanul din Kentucky a continuat prin a promite sprijinul republicanilor pentru NATO, Ucraina şi creşterea cheltuielilor militare şi a susţinut că republicanii au o retorică mai puternică decât preşedintele Joe Biden.

De asemenea, el i-a mustrat pe aliaţii europeni şi a spus că aceştia ar trebui să urmeze exemplul angajamentului pe care îl au SUA. McConnell a spus că europenii nu au fost "uniform de generoşi faţă de Ucraina" şi i-a îndemnat să se pregătească pentru a contracara ameninţările solide care vin dinspre China şi Rusia şi să admită rapid Finlanda şi Suedia în NATO.