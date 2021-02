Barna estimează că legea pentru desființarea SIIJ ar putea fi adoptată luna viitoare. Ce spune despre rezultatul alegerilor de la Sector 1

Vicepremierul Dan Barna estimează că legea pentru desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ) ar putea fi adoptată de Parlament în următoarea lună şi subliniază că rezultatul alegerilor de la Sectorul 1 nu poate fi schimbat, în ciuda dispoziţiei unui procuror de la SIIJ privind renumărarea voturilor.

"Avem în programul de guvernare foarte clar prevăzut lucrul acesta, că Secţia Specială va fi desfiinţată şi una din primele iniţiative în aceste săptămâni - Parlamentul tocmai a pornit - vizează acest lucru şi se va întâmpla cu siguranţă acest lucru. (...) Dacă ne uităm, de când a fost înfiinţată până în prezent, nu e aproape nimic de pus pe masă, în afară de presiuni politice. Dar este şi una din recomandările şi condiţiile pentru ca România să scape de MCV. Or, desfiinţarea acestei secţii, care e un instrument de presiune politică - e foarte clar lucrul acesta, nu e niciun dubiu -, e una dintre recomandări, unul dintre lucrurile pe care această coaliţie şi l-a asumat şi în următoarea lună vom avea adoptată în Parlament o lege de desfiinţare a acestei secţii, care nu a adus niciun fel de beneficiu, trecând peste toate încercările ridicole pe care le vedem în aceste zile, de a încerca să îşi justifice existenţa", a precizat Barna în cadrul unei discuţii cu primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, transmisă pe Facebook.

Vicepremierul a respins şi ipoteza schimbării rezultatului alegerilor locale de la Sectorul 1, după ce un procuror de la SIIJ a dispus, printr-o ordonanţă, ca Poliţia Capitalei să renumere toate voturile exprimate la alegerile locale din septembrie 2020 pentru funcţia de primar.



"Asta categoric nu. Un mandat rezultat din votul cetăţenilor, odată validat de Biroul Electoral, este definitiv închis. Tot ce se mai poate face... de fapt, mă rog, gălăgie mediatică. Dar rezultatul alegerilor nu mai poate fi schimbat, tocmai pentru că legea e foarte clară. Contestaţiile se depun la anumite termene. Sunt analizate, birourile de circumscripţie sau birourile municipale decid. Odată mandatul validat, lucrurile sunt încheiate, pentru că altfel am fi într-o permanentă rumoare din asta electorală, care pentru cetăţeni nu înseamnă nimic. Aici sunt lucrurile foarte clare. Am văzut acum o nouă încercare a reminiscenţelor pesediste de a mai încerca să mai mulgă ceva din tot scandalul acela ridicol făcut cu buletinele de vot", a spus vicepremierul.



Întrebat cum vede "linşajul" mediatic la care sunt supuşi reprezentanţi ai USR PLUS, precum Vlad Voiculescu sau Cătălin Drulă, vicepremierul a precizat că este vorba despre "acuzaţii ridicole" şi că va susţine în continuare reformele necesare.



"Asta nu e niciun fel de surpriză, toţi miniştrii noştri au devenit sau vor fi ţintă pentru că sunt oameni care au venit să schimbe lucrurile, sunt oameni care vin să contribuie la reforma pe care această coaliţie şi-a asumat-o şi nu sunt surprins că suntem sub un tir şi apar diverse acuzaţii ridicole. Asta nici nu trebuie să ne sperie şi toţi colegii mei sunt foarte hotărâţi să continue pe acest drum. (...) Miza este să facem aceste reforme şi să facem nişte schimbări, nu toate populare pe termen scurt, dar pe termen lung nu putem să mergem mai departe dacă păstrăm totul cum ne-a lăsat PSD, cu cheia stricată", a precizat Barna.