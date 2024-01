Biden e ca un copil fericit! Face gafe, bea milkshake şi mănâncă cheeseburger cu bacon şi cartofi prăjiți / Video

Preşedintele american Joe Biden a arătat că predecesorul său Donald Trump nu are monopolul fast-foodurilor şi a băut un milkshake de vanilie cu sirop de ciocolată în parcare, după care a mâncat un cheeseburger cu bacon şi cartofi prăjiţi, la un drive-in Cook Out, în North Carolina, un stat în care a fost înfrânt în 2017, dar pe care speră să-l cucerească în noiembrie, relatează Paris Match.

Biden a anunţat joi, în North Carolina, un plan în valoare de 82 de milioane de dolari menit să ajute statul să conecteze încă 16 000 de gospodării şi întreprinderi la Internet de mare viteză şi la atacat pe miliardarul republican.

”El e singurul preşeidnte care a fost preşedinte timp de patru ani şi şi-a pierdut locul de muncă”, l-a ironizat el.

Preşedintele democrat a avut, în timpul acestui discurs, un nou moment de confuzie, potrivit tabloidului britanic Daily Mail, anun'[ news.ro.

În timp ce se pregătea să o elogieze pe reprezeunata democrată din North Carolina Deborah Ross, Joe Biden a invitat-lo alături de el.

”Unde e Déborah? Tocmai am făcut o forografie cu ea. Probabil că de asta a plecat”, a spus el râzând.

A urmat apoi o tăcere.

”O, de fapt nu putea să fie aici. Nu e adevărat, Am confundat totul”, a reluat el stângaci.

”Ştiţi, ea se bate foarte dur pentru locuitorii acestui cartier şi este acum la Washington”, a spus el.

Biden şi-a reluat apoi discursul ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

După ce şi-a terminat discursul, Joe Biden s-a dus la Cook Out, la Raleigh, împreună cu guvernatorul statului, Roy Coope.

Iar sute de americani, locuitori ai cartierului sau muncitori, au venit să-l salute pe şeful statului, care a făcut numeroase selfie-uri.

Pres. Biden order milkshake at Cook Out in Raleigh -- with NC Gov. Roy Cooper.

Biden orders “black and white” shake — vanilla ice cream with chocolate syrup — that he called a “triple thick.” Cooper orders M&M milkshake. pic.twitter.com/AoTfgyJaeu