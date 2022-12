Bilanț devastator pentru Nicușor Dan: 2 ani pierduți pentru București (ANALIZĂ)

Mandatul actualului primar general este caracterizat de mulți drept unul catastrofal. Cele 3 succese asumate de către edil sunt blocarea tuturor construcțiilor, stabilizarea situației financiare și desființarea unor companii ale municipalității. În plan politic, Nicușor Dan este susținut în Consiliul general de către coaliția PNL-USR-PMP. Deși adevărul se află întotdeauna la mijloc, datele statistice indică o realitate departe de promisiunile de campanie.

Astfel, în plan administrativ, bilanțul arată destul de sumbru:

1. În domeniul construcțiilor, miza corectă ar fi trebuit să fie o disciplină edilitară, chiar și prin suspendarea PUZ-urilor, pentru un an de zile. Astăzi, însă, Capitala se află într-un blocaj fără precedent, care cu certitudine va afecta, economic, și social, toată regiunea. Asta pentru că imobiliarele (spații de locuit, birouri sau depozite) sunt un domeniu inerțial, în care predictibilitatea contează enorm, mai ales pentru marii jucători. O bună parte din companii internaționale au anunțat ieșirea de pe piață, ceea ce va conduce nu doar la o scădere a investițiilor corecte și a concurenței, dar mai ales la un spațiu de manevră tocmai pentru cei cu care Nicușor Dan susținea că se luptă: dezvoltatorii dubioși, care oricum acționat la limita sau înafara legii. Blocajul acestei industrii are potențialul de a afecta cu circa 5% PIB-ul național și riscă să falimenteze mii de firme de pe orizontală, însemnând zeci de mii de șomeri. În plus, iminenta anulare în instanță a Planului Urbanistic General va face imposibile chiar și lucrările inițiate de primărie, nu doar pe cele private. În fine, exodul construcțiilor către zona metropolitană, a localităților limitrofe, este o lovitură dată traficului și mediului, crescând timpii de mers cu mașina și poluarea din oraș, câtă vreme cei mutați lângă București lucrează tot în oraș, iar copiii lor merg la aceleași școli din Capitală.

2. În privința finanțelor publice, deși investiții majore nu există, exceptând banii europeni pentru termoficare obținuți în mandatul fostului primar, situația datoriilor municipalității către ELCEN indică o slabă gestionare a fondurilor, măcar dacă ne gândim la situația căldurii și a apei calde, de care mulți locuitori ai Capitalei sunt văduviți. Asta după ce un element principal al campaniei din 2020 a fost „dușul cu apă caldă” din ziua următoare câștigării alegerilor. Totodată, singurul sprijin obținut de Nicușor Dan de la Guvern a fost aprobarea creșterii gradului de îndatorare a Primăriei, ceea ce intră în oarecare contradicție cu triumfalismul edilului privind conturile din Trezorerie. Mai mult, dacă tot ar exista fondurile atât de lăudate, cum se face că Bucureștiul are cel mai slab iluminat de sărbători și cel mai sărăcăcios târg de Crăciun din istorie?

3. Desființarea companiilor Primăriei a condus, până la acest moment, doar la unele procese intentate de către salariații disponibilizați. Însă aici mai este o discuție ideologică, de care toată lumea se ferește, pentru că ea indică o oarecare ipocrizie: administrațiile cu care susținătorii liberali ai edilului se laudă (Cluj și Oradea) dețin astfel de firme, pentru servicii de utilitate publică și nu numai. Or, e greu să argumentezi ideologic faptul că doar operatorii privați trebuie să existe pe piață, câtă vreme promovezi modele de succes care tocmai cu astfel de entități au rezultate. Numai dacă ne gândim că nu se consolidează clădiri cu risc seismic sau că parcurile administrate de PMB arată mai rău ca niciodată, devine limpede măcar utilitatea unora dintre companiile deființate.

Nici în plan politic și electoral lucrurile nu arată bine, iar previziunile sunt și mai puțin optimiste.

1. Relația cu PNL este dificilă, săgețile conducerii centrale din Modrogan fiind din ce în ce mai dese și mai precise la adresa edilului Capitalei. Singurul sprijin pentru Nicușor Dan este primarul sectorului 6 și șeful liberalilor bucureșteni, însă rămâne de văzut cât va mai rezista acesta presiunilor „de sus”, mai cu seamă că luna de miere pare aproape de final. Relația cu PSD este la fel de rece ca întotdeauna, iar social-democrații insistă pe lângă colegii de guvernare să oficializeze coaliția și la nivel local.

2. Totuși, deși scorul intenției de vot în sondaje pare măsurat cu o cifră, primarul general a devenit din ce în ce mai politic în declarații, căutând sprijin pentru tentativa de a obține un al doilea mandat. Asta deși acuzațiile de abuz ar îndepărta până și pe USR-iști de fondatorul lor.

3. În sfera legală, se vorbește că demersurile neconstituționale de subordonare a primarilor de sector, precum și refuzul edilului de emitere a unor acte administrativ ar fi condus la niște plângeri penale destul de bine întemeiate, care pot fragiliza și mai mult poziția lui Nicușor Dan. De asemenea, iminentele modificări legislative privind funcționarea ONG-urilor ar putea scoate la iveală niște „scheleți” din dulapul fostului activist pentru patrimoniul urbanistic.

În concluzie, cu un bilanț departe de așteptările celor care i-au acordat încrederea, și prins la mijloc între interesele politice a partidelor, primarul general pare izolat în vederea anului preelectoral 2023, iar sperata redresare a Capitalei, pe atâtea probleme sistemice cu care se confruntă, doar un vis.