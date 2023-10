BREAKING Alertă cu bombă pe mai multe aeroporturi din Franța / VIDEO

"Echipele de securitate ale statului se află la fața locului", a precizat aeroportul.

Franța se află în cea mai ridicată stare de alertă după uciderea unui profesor la 13 octombrie într-un presupus atac islamist.

Marți, Palatul Versailles, unul dintre principalele obiective turistice ale Franței, a fost închis pentru câteva ore, din cauza celei de-a doua alerte de securitate în patru zile.

Presa internațională scrie că șase aeroporturi franceze au fost evacuate miercuri după "amenințări de atac", citând surse din poliție.

Șase aeroporturi din Franța au fost evacuate miercuri după ce au fost alertate "amenințări de atac", a declarat pentru AFP o sursă din cadrul poliției.

Evacuările de la Lille, Lyon, Nantes, Nisa, Toulouse și aeroportul Beauvais, în apropiere de Paris, ar permite autorităților să "elimine orice îndoială" că amenințările ar putea fi reale, a precizat sursa.

