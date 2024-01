Breaking | Prim-ministrul Franței a demisionat

"Doamnă prim-ministru, dragă Elisabeth Borne, munca dumneavoastră în serviciul naţiunii noastre a fost exemplară în fiecare zi", a scris Emmanuel Macron pe X. "Aţi pus în aplicare proiectul nostru cu curajul, angajamentul şi determinarea femeilor de stat. Din toată inima mea, vă mulţumesc", a scris preşedintele francez.

Élisabeth Borne "va asigura, împreună cu membrii guvernului, gestionarea afacerilor curente până la numirea noului guvern", a precizat Palatul Élysée într-un comunicat.

Schimbarea premierului vine după un an marcat de crize politice declanșate de reformele contestate ale sistemului de pensii și ale legilor privind imigrația.

De asemenea, are loc cu doar cinci luni înainte de alegerile pentru Parlamentul European, unde se așteaptă ca euroscepticii să obțină câștiguri record într-un moment de nemulțumire publică generalizată din cauza creșterii costurilor de trai și a eșecului guvernelor europene de a reduce fluxurile de migrație.

Sondajele de opinie arată că partidul lui Macron se află în urma liderului de extremă-dreapta Marine Le Pen cu aproximativ opt până la zece puncte pentru alegerile europene din iunie.

Speculațiile privind o remaniere guvernamentală au fost numeroase de când Macron a promis în decembrie o nouă inițiativă politică.

Printre cei citați ca potențiali candidați pentru a o înlocui pe Borne se numără ministrul educației, Gabriel Attal (un homosexual declarat), în vârstă de 34 de ani, și ministrul apărării, Sebastien Lecornu, în vârstă de 37 de ani, oricare dintre aceștia ar fi cel mai tânăr prim-ministru francez din istorie.

Ministrul de finanțe Bruno Le Maire și fostul ministru al agriculturii Julien Denormandie au fost, de asemenea, menționați de specialiști ca posibile opțiuni.

Schimbarea prim-ministrului nu va duce neapărat la o schimbare de direcție politică, ci mai degrabă va semnala dorința de a depăși reformele privind pensiile și imigrația și de a se concentra pe noi priorități, inclusiv atingerea nivelului de ocupare deplină a forței de muncă.

Un birocrat de carieră cu o voce blândă, care a servit numeroși miniștri ai Partidului Socialist înainte de a se alătura guvernelor lui Macron, Borne a fost prim-ministru din mai 2022.

În vârstă de 62 de ani, ea a fost doar a doua femeie care a ocupat această funcție.

Macron și guvernul său, condus de Borne, s-au luptat să se descurce cu un parlament mai turbulent pentru a adopta legi de când au pierdut majoritatea absolută la scurt timp după ce Macron a fost reales pentru un al doilea mandat în 2022.

Consilierii președintelui francez spun că acesta a reușit să treacă cele mai dificile părți ale manifestului său economic în primul an și jumătate al celui de-al doilea mandat, în pofida lipsei unei majorități absolute, și că viitoarele reforme, de exemplu în domeniul educației și al eutanasiei, vor fi mai consensuale.

Însă decizia lui Macron de a utiliza puterile executive anul trecut pentru a adopta o creștere contestată a vârstei de pensionare la 64 de ani a declanșat săptămâni de proteste violente.

Este probabil ca remanierea să intensifice cursa în tabăra lui Macron pentru a-i succeda la următoarele alegeri prezidențiale din 2027, fostul prim-ministru Edouard Philippe, ministrul de interne Gerard Darmanin și Le Maire fiind văzuți ca potențiali candidați.

Madam Prime Minister, dear @Elisabeth_Borne , your work in the service of our Nation has been exemplary every day. You implemented our project with the courage, commitment and determination of women of states. With all my heart, thank you. pic.twitter.com/G26ifKfKzj

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)