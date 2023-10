Bulgaria reacţionează după ce Gazprom a suspendat aprovizionarea cu gaze anul trecut

Bulgaria a luat în sfârșit măsuri decisive pentru a înceta dependența de energia rusă și a submina pozițiile Moscovei pe piețele energetice din Balcani și din Europa Centrală. Pe 28 septembrie, Adunarea Națională Bulgară a votat introducerea unei noi accize la importul și tranzitul gazelor naturale rusești, în valoare de 20 la sută din prețurile spot curente din Europa, informează jamestown.org.

Legea a impus, de asemenea, trecerea treptată a rafinăriei ruse Lukoil din Bulgaria la importul de petrol non rusesc până în octombrie 2024 și creșterea impozitului pe profit (cunoscut și sub denumirea de „taxa pe profiturile excesive”) de la 33 la 50 la sută, ceea ce va avea un impact grav asupra profitabilității rafinăriei.

Aceste măsuri sunt menite să reducă fluxurile de numerar către cuferele de război ale lui Putin. De asemenea, vor perturba cea mai mare rută de tranzit de gaze rămase din Rusia către Europa și vor stoarce cea mai importantă rafinărie din sud-estul Europei. În plus, sarcina fiscală crescută asupra Lukoil poate transforma rafinăria bulgară a companiei ruse într-un activ aflat în dificultate, gata de achiziție de către un nou proprietar. Capcanele în punerea în aplicare a legii rămân însă. Sofia va avea nevoie de sprijinul aliaților săi occidentali pentru a contracara cu succes potențialele acțiuni de represalii ale Rusiei și opoziția clienților europeni rămași ai Rusiei, în special Ungaria și Serbia.

Câteva impedimente majore pot împiedica implementarea deplină de către Bulgaria a noii legi. Printre acestea se numără opoziția clienților rămași ai Gazprom în Europa, potențiala suspendare completă a livrărilor de gaze rusești în timpul iernii și creșteri ale prețurilor la gaze și energie electrică dacă Gazprom decide să transfere acciza consumatorilor săi. În plus, Sofia va trebui să se asigure că toate volumele de gaze originare din Rusia — inclusiv acele livrări care vin prin hub-ul de gaze din Turcia, care a fost convenit în comun de Ankara și Moscova în acest an — nu vor fi scutite de taxă. Există, de asemenea, provocări legate de rafinăria Lukoil, deoarece oligarhii locali se pregătesc deja să-și însuşească bunul rus în cazul în care acesta devine ,,non grata,,.

Noua taxă va reduce profiturile Moscovei cu aproximativ 1,2 miliarde de euro (1,27 miliarde de dolari) anual, care vor fi adăugate la bugetul central al Bulgariei. Noua taxă ar putea determina în cele din urmă Ungaria și Serbia să caute surse alternative de energie.

Bulgaria nu mai importă gaze naturale rusești pentru propriile nevoi, după ce Gazprom și-a suspendat aprovizionarea în primăvara lui 2022. Refuzul guvernului pro-occidental al lui Kiril Petkov liderul de partid („Schimbarea continuă”) de a plăti gazul natural în ruble în aprilie 2022 a dus la trecerea Sofia la aprovizionarea cu gaz non-rus. Bulgaria, însă, nu a interzis utilizarea rețelei sale de gaz pentru transportul gazului rusesc în Europa. Acesta este în primul rând modul în care gazul rusesc ajunge în Serbia, Ungaria și Austria.

Companiile care transportă gaze naturale rusești prin conducta TurkStream și prelungirea acestuia Balkan Stream vor fi obligate să plătească noua taxă. Această linie merge din Rusia sub Marea Neagră până în vestul Turciei și continuă prin Bulgaria până în Balcani și Europa Centrală. Conducta are o capacitate de 15,75bcm/anși este utilizată în prezent mai ales pentru livrările de gaze rusești către Serbia și Ungaria. De asemenea, furnizează volume mai mici României și Moldovei prin fosta conductă Trans-Balcanică, acum modernizată pentru utilizare revers-flow.

Belgradul și Budapesta nu sunt mulțumite de decizia Sofiei. O declarație comună a ministrului sârb de finanțe Sinisa Mali și a ministrului maghiar de externe Péter Szijjártó din 18 octombrie a acuzat guvernul bulgar că subminează siguranța aprovizionării cu energie a ambelor țări . Macedonia de Nord este, de asemenea, îngrijorată de potențialele creșteri ale prețurilor la gazele naturale rusești, deși premierul bulgar Nikolay Denkov i-a asigurat pe ambasadorii UE la Sofia că taxa de tranzit al gazelor afectează doar Gazprom . Comisia Europeană a aprobat introducerea de către Sofia a accizei pentru gazele naturale rusești tranzitate prin conducta TurkStream.

Noua taxă pe gazele naturale rusești a provocat schimburi politice ascuțite la nivel intern, cu doar câteva zile înainte de viitoarele alegeri locale din 29 octombrie. Președintele bulgar Rumen Radev, pe care oponenții l-au acuzat că a luat o poziție pro-rusă cu privire la invazia Ucrainei de către Moscova, s-a grăbit să conteste legea în fața Curții Constituționale pe 26 octombrie. Ministrul Finanțelor Assen Vassilev a reacționat ferm spunând jurnaliștilor că, prin această acțiune, președintele s-a declarat apărător al Gazprom, nu al intereselor naționale ale Bulgariei.

Dezbaterea în jurul Lukoil Neftohim Burgas este și mai complexă. Este vorba de oligarhi locali care speră să folosească guvernul pentru a-și însuși cea mai mare rafinărie din Balcani la preț redus. Deși cel mai mare acționar al Lukoil, Litasco, susține că, în prezent, nu sunt în curs de discuții cu privire la vânzarea rafinăriei din Burgas, aceasta ar putea urma în cele din urmă soarta rafinăriei siciliene a Lukoil, aflată în prezent în vânzare, și a activelor germane ale Rosneft, care au fost preluate sub administrație. a guvernului german.

Parlamentul bulgar nu numai că a majorat taxele corporative pe care Lukoil va trebui să le plătească, dar a și stipulat că rafinăria trebuie să treacă treptat la petrol nerusesc până în octombrie 2024. Această dată vine cu trei luni înainte de expirarea scutirii Bulgariei la importul de petrol rusesc pe mare acordat de Comisia Europeană în iunie 2022. Lukoil susținuse mai devreme că planurile bulgare de a opri importurile de petrol rusești prezintă riscuri pentru rafinărie. Cu toate acestea, compania rusă de energie a fost de acord ulterior cu programul gradual propus pentru introducerea petrolului non-rus și i-a promis lui Denkov că va plăti toate taxele până la sfârșitul anului.

Dacă Lukoil nu respectă aceste cerințe, guvernul bulgar are dreptul de a pune rafinăria sub controlul său pentru a asigura securitatea națională și asigurarea aprovizionării cu energie, sau în cazul unui monopol. Sofia a acordat rafinăriei ruse suficient timp pentru a-și asigura aprovizionarea cu petrol alternativ, pentru a evita criza pieței și creșterea prețurilor. Actualul guvern, totuși, trebuie să acționeze rapid pentru a pune capăt dependenței de energia rusă, având în continuare sprijin majoritar în parlament.