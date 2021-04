Canotaj - Nouă echipaje româneşti vor lupta pentru medalii în finalele Cmpionatelor Europene

Nouă echipaje româneşti vor evolua, duminică, în finalele pentru medalii, la Campionatele Europene de canotaj de la Varese (Italia), după ce sâmbătă au obţinut calificarea în ultimul act alte patru bărci tricolore, notează Agerpres.

La dublu rame masculin, Marius Vasile Cozmiuc şi Ciprian Tudosă au terminat pe locul secund în semifinala în careu au luat startul (00:06:37.97), după Croaţia (00:06:35.67).

Pe locul al treilea în semifinale au încheiat Ionela-Livia Cozmiuc şi Elena-Iuliana Mihai, la dublu vâsle feminin, categorie uşoară (00:07:11.77), după Marea Britanie (00:07:09.70) şi Olanda (00:07:10.68).La patru rame masculin, Mihăiţă-Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan-Constantin Berariu şi Cosmin Pascari au prins Finala A după ce au terminat pe locul secund în semifinale (00:05:56.11), în urma Olandei (00:05:55.84).În Finala A vor evolua şi fetele de la patru rame (Mădălina Hegheş, Roxana Parascanu, Nicoleta Paşcanu şi Elena Logofătu), clasate pe locul secund în semifinale (00:06:29.56), în urma Marii Britanii (00:06:29.51).Celelalte cinci echipaje care s-au calificat în finale, încă de vineri, sunt cele de dublu rame feminin (Adriana Ailincăi şi Iuliana Buhuş), dublu vâsle feminin (Nicoleta-Ancuţa Bodnar şi Simona Geanina Radiş), simplu vâsle feminin, categorie uşoară (Gianina-Elena Beleagă), opt plus unu feminin (Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereş, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Daniela Druncea) şi opt plus unu masculin (Alexandru Chioseaua, Florin-Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragoş Aicoboae, Constantin Adam, Florin Arteni-Fîntînariu, Ciprian Huc, Adrian Munteanu).Ioan Prundeanu şi Marian-Florian Enache s-au clasat pe cinci în semifinalele de la dublu vâsle masculin (00:06:16.54) şi vor evolua în Finala B.În Finala B va lua startul şi Mihai Chiruţă, la simplu vâsle masculin, după ce s-a clasat pe locul patru în semifinală (00:06:52.43)La patru vâsle feminin, Cristina-Georgiana Popescu, Roxana-Iuliana Anghel, Dumitriţa Juncănariu, Beatrice-Mădălina Pascari au ocupat locul 5 în seria de recalificări (6:39.90), urmând să concureze în Finala B.Echipajul masculin de patru vâsle, Gheorghe-Robert Dedu, Vasile Agafiţei, Cristi-Ilie Pîrghie, Andrei-Sebastian Cornea, a câştigat Finala C (00:06:10.03), ocupând astfel poziţia a 13-a în clasamentul general.România este reprezentată la Campionatele Europene de la Varese (9-11 aprilie) de 13 echipaje şi un lot format din 46 de sportivi.