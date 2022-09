Andrei Caramitru: Economia României performează foarte bine chiar dacă nu ne place PSD și PNL. Performează pentru că mulți muncim de ne rupem

Andrei Caramitru are o ieșire interesantă cu privire la ultimele evenimente publice. El laudă la scenă deschisă guvernarea PSD-PNL pentru creșterea economică și îi critică dur pe cei care o critică pe Simona Halep pentru divorțul de Toni Iuruc și pe cei care îl critică pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pentru că un tir a intrat în Pasajul Unirii proaspăt renovat deși dimensiunile nu îi permiteau:

”Avem ca nație niște frustrări si probleme la mansarda foarte grave. Asa scurt 3 exemple total diferite:

- divorțează Halep. Toată lumea face caterinca si cumva se bucură. Aceiasi care o înjura când pierde câte un meci (deși a fost numărul 1 in lume o perioada enorma de timp). Dar huo haha caterinca cu Simona. Nu v-ar fi Rușine

- se reface un pasaj e ceva care ar trebui nici sa nu fie știre. si niste bovizi intra cu mașina in poarta aia normala care controlează înălțimea (ca altfel riști viata celorlalti in tunel proștilor). Dar deh toată lumea înjura pe un primar oarecare nu pe aia care conduc ca nebunii si forțează intrarea. Nu a înțeles nimeni nimic dar au un motiv de urlet si nervi. Bravo

- economia Romaniei oricât nu ne place USL performează foarte bine, una din cele mai mari cresteri posibile acum, RON creste in fata EUR. Performează in ciuda politicienilor care sunt un dezastru, performeaza pentru ca multi muncim de ne rupem, in ciuda situației grele la nivel mondial . Dar imensa, uriașa majoritate, deși au de 2 ori mai mulți bani in buzunar ca acum 5 ani, urla ce tragedie e totul ca trebuie totul abandonat oricum, ca lumea moare de foame. Si urla astea din bemveu si de pe insula tasos unflandu-si burta deja umflata de atatea grătare si mititei si bere.

Bai eu zic ca toata lumea ar trebui sa meargă la terapie naibii. Avem frustrări de alea uriașe, colosale, si nici macar nu înțelegem ce se întâmplă cu noi…”, susține Andrei Caramitru pe contul său de socializare.