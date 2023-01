Casă boierească de secol XIX din Tălişoara, în apropiere de Castelul Daniel, de vânzare la 179.000 de euro

O casă boierească ce datează din secolul XIX, aflată în satul Tălişoara din judeţul Covasna, este scoasă la vânzare de Romania Stoheby s International Realty pentru suma de 179.000 de euro, potrivit news.ro.

Aşezată in Depresiunea Baraolt, la o altitudine medie de 500 de metri, aşezarea are prima atestare documentară încă de la 1332, însă in zonă s-au găsit indicii arheologice care indică locuirea acestor locuri încă din paleolitic. Într-o zona a Covasnei în care sunt nu mai puţin de 160 de castele şi conace, Tălişoara este în primul rând cunoscută datorită Castelului Daniel, construit la 1669 şi care astăzi găzduieşte unul din cele mai cunoscute hoteluri istorice de lux din România.

Tot aici, aproape de Castel Daniel, o casă boierească ce datează din secolul XIX a fost folosită în trecut şi ca sediu al Ocolului Silvic. Proprietatea este aşezată pe un teren de aproape 4,000 mp şi conţine patru corpuri distincte de clădire.

Clădirea principală, casa boierească, are o amprentă la sol de 360 mp, conţine 9 camere şi 2 băi la parter, dar are şi un beci boltit, cu arce largi de cărămida.

Construit în stilul architectural specific locului, conacul se remarcă în principal prin cele patru coloane masive de pe faţada principală dar şi prin tâmplăria exterioară şi interioară care s-a păstrat în stare destul de bună.

Separat de clădirea principală mai există încă două clădiri anexă, folosite în trecut ca locuinţe de serviciu, fiecare din ele cu suprafeţe construite în jur de 130, respectiv 150 de metri pătraţi.