Casa din copilărie a unei celebre cântărețe a fost mistuită de flăcări, în prima zi de Crăciun / VIDEO

O casă cu o istorie deosebită, care a găzduit copilăria celei mai premiate artiste din istoria Grammy, Beyoncé, a fost grav afectată de un incendiu devastator, care a izbucnit chiar în ziua de Crăciun.

Pompierii din cartierul Third Ward din Houston au fost alertați și au intervenit rapid pentru a stinge flăcările care amenințau să distrugă complet locuința.

Potrivit informațiilor furnizate de postul local de televiziune KIAH, incendiul a început în primele ore ale dimineții, pe strada Rosedale. Echipajele de pompieri au reușit să ajungă la fața locului în doar trei minute și să stingă flăcările în aproximativ 10 minute. Din fericire, familia care locuia în casă – un cuplu și cei doi copii – a scăpat nevătămată.

Cauza exactă a incendiului rămâne necunoscută, iar pompierii investighează pentru a determina originea acestuia.

Casa în care a crescut Beyoncé a fost achiziționată de familia Knowles în 1981, în schimbul sumei de 64.000 de dolari, conform site-ului TMZ. Cu trei dormitoare, scară interioară în spirală, trei băi și un birou, locuința a fost martora anilor în care artista a început să-și contureze viitorul muzical. Familia a părăsit casa în 1986, după nașterea surorii lui Beyoncé, Solange.

Anul trecut, terenul de 802 de metri pătrați de lângă casă a fost vândut pentru suma de 310.000 de dolari. Chiar dacă locuința a devenit doar o amintire îndepărtată pentru artistă, terenul a continuat să dețină o valoare sentimentală pentru fanii săi.

Incendiul vine la scurt timp după ce artista americană a doborât recordul la premiile Grammy, obținând al 32-lea trofeu individual la gala din acest an. Sezonul sărbătorilor de iarnă aduce, adesea, creșterea numărului de incendii rezidențiale în Statele Unite, conform Asociației Naționale de Protecție împotriva Incendiilor.

