Cătălin Cîrstoiu răspunde la atacul USR pe tema Colectiv: 'Mi se pare puțin imoral să mă acuzi pe mine'

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidat al PSD şi PNL pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, răspunde la atacurile venite din partea USR, pe tema gestionării situației pacienților rezultați din incendiul din clubul Colectiv din 2015. Acuzat că ar fi mințit când a spus că Spitalul Universitar poate gestiona criza, Cîrstoiu afirmă că nu a stat în decizia sa transferul pacienților în străinătate.

„Colegii mei, în acele momente, au făcut tot ce au putut, am stat lângă ei. Oricine a avut nevoie de vreun instrument, de vreun medicament, l-a avut. Noi am asigurat tratamentul în faza acută a acestor bolnavi care nu era deloc într-o situație fericită. Nu mai vreau să discut de ce s-a ajuns aici, pentru că nu e treaba unui medic să discute treaba asta, dar e foarte important să vă spun că toți colegii mei au muncit să facă bine”, a declarat Cîrstoiu, la Digi24.

„Mi se pare puțin imoral”

Întrebat în legătură cu acuzația că a refuzat transferul pacienților în străinătate, Cătălin Cîrstoiu a precizat: „Asta nu am putut să decid eu. Mi se pare puțin imoral să mă acuzi pe mine. Eu nu am decis transferul. Transferul pacienților îl decideau în primul rând medicii, care la un moment dat au spus că da, trebuie transferați, și mi-am însușit părerea lor. Nu puteam eu, Spitalul Universitar, să activez mecanismul de cooperare europeană imediat și să trimit eu pacienții. Cred că a fost un moment foarte dificil pentru noi toți, din care avem de învățat foarte multe. Eu personal am învățat foarte multe din acele momente. Cred că trebuia în acele momente, zic eu, să fim un pic mai coezivi în decizii. Pentru mine asta a fost o învățătură de minte.”

Directorul Spitalului Universitar a mai susțin că a amenințat cu demisia pentru a determina transferul pacienților în străinitate.

„Trebuia o decizie colectivă de transfer și am spus: dacă nu se întâmplă acest lucru, eu mă retrag. Pentru că eram de acord cu transferul imediat și egal, fără niciun fel de discriminare, al tuturor pacienților. În România, deciziile de transfer în străinătate au fost luate de echipele de medici care au venit din afară și care, într-un fel, au pus în balanță riscurile și beneficiile. Acela a fost un moment care pe mine m-a învățat să văd altfel lucrurile”, a mai explicat Cătălin Cîrstoiu.