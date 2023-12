Cazanciuc: Recunoaşterea drepturilor egale şi inalienabile ale omului constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume

Senatorul Robert Cazanciuc a afimat, duminică, faptul că recunoaşterea drepturilor egale şi inalienabile ale omului constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume.

Declaraţia este făcută în contextul împlinirii a 75 de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

"Astăzi se împlinesc 75 de ani de când cel mai tradus, în peste 500 de limbi, document al omenirii a fost adoptat de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la Paris: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Documentul, semnat şi de România în 1955, stabileşte drepturile fundamentale ale omului care trebuie protejate universal. Astăzi, ca în fiecare an, la această dată, ne reamintim că toţi oamenii au drepturi, iar acestea sunt universale, indivizibile şi inalienabile, permanent prezervate de noi toţi, cu sprijinul statului, care trebuie să vegheze la aceasta. Parafrazându-l pe filosoful John Stuart Mill, am putea spune că drepturile şi libertăţile fiecăruia se termină acolo unde încep drepturile şi libertăţile celuilalt", a scris Robert Cazanciuc pe pagina sa de Facebook.Potrivit parlamentarului, Constituţia României, pe care o celebrăm în fiecare an, cu doar două zile înainte, garantează respectarea drepturilor omului şi obligă statul la apărarea lor."Recunoaşterea drepturilor egale şi inalienabile ale omului constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume şi 'este esenţial ca ele să fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul să nu fie silit să recurgă, ca soluţie extremă, la revolta împotriva tiraniei şi asupririi (Declaraţia Universală)'", arată Cazanciuc.