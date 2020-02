Cei mai mari campioni ai României, la Parlament! Finanțarea sportului, o prioritate națională

Cei mai mari campioni ai României sunt în acest moment la Parlament. Camelia Potec, Gabriela Szbo, Nadia Comăneci, Simona Halep, Ilie Năstase au venit pentru a susține demersul senatorilor Șerban Nicolae și Daniel Zamfir, astfel încât Arenele BNR să revină în proprietatea statului român, care să le reabiliteze și să poată fi date în folosință sportivilor.

Fosta campioană Nadia Comăneci a afirmat, miercuri, în Parlament, că sportul de masă „lipsește foarte mult” din România, adăugând că generația tânără are suportul sportivilor consacrați dacă vrea să facă performanță, fără a fi nevoită se plece în străinătate.

„Este important ca generația de astăzi, cea care vine, să știe că are sprijinul nostru. Ei trebuie să aibă oportunitatea, așa cum am avut și noi să practice sportul, nu numai sportul de performanță, dar și sportul de masă, care lipsește foarte mult, și oportunitatea de a avea bazele în care să participe la aceste activități”, a afirmat Comăneci.

"Eu astăzi nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generaţie care are nevoie de o mare infrastructură. La noi în ţară nu prea există aşa ceva. Avem nevoie de o sală unde să se joace meciurile pentru România, pentru echipa de FedCup, sunt mulţi copii care au nevoie de o susţinere, vorbesc din punctul meu de vedere, sportul nostru este un sport scump şi nu poate fi susţinut atât de mult de familii. Chiar fac apel pentru această cauză, să se facă o infrastructură, să se facă un sistem şi federaţia noastră este normal să nu fie în rând cu celelalte. Consider că tenisul românesc a avut multe rezultate în ultimii ani şi mai ales în trecut. Am avut numărul 1 mondial la băieţi, am avut la fete. Fiind în cauză, vreau să specific că este chiar păcat de tot talentul nostru din tenisul românesc să nu se facă nimic şi să să nu progresăm în această parte. Tot ce-mi doresc este să se construiască săli, să se construiască un sistem pentru noile generaţii, pentru că este mare nevoie", a spus Halep.

Preşedintele FR Nataţie, Cameia Potec, a declarat că este important ca sportul să devină o prioritate naţională în România.

"Noi nu aparţinem de nicio culoare politică, apelul nostru este pentru toate culorile politice, apelul nostru este pentru toţi cei care ne conduc acum şi care ne vor conduce şi în viitor. Este important ca sportul să devină prioritate naţională. Am vorbit fiecare despre infrastructură, fără infrastructură este greu să convingem părinţii, copiii să vină la sport, să vină la mişcare. Vorbim de fiecare dată de beneficiile sportului. Românii înţeleg, părinţii sunt dispuşi să-şi aducă copiii la sport, dar nu au unde. Cred că aceasta este o problemă foarte, foarte mare. Este vorba şi despre bugetul sportului. De fiecare dată noi am fost la 0,00 şi ceva la sută din PIB. Cred că sportul ca să devină prioritate naţională trebuie să fie şi finanţat, trebuie ca cel puţin 1 la sută din PIB să vină către sport. Cu 0,024 la sută este imposibil să facem şi performanţă şi să aducem şi copiii la sport şi să facem şi infrastructură. Este destul de uşor să luăm exemplele din Europa şi să le adaptăm la sistemul românesc. Dar cred că depinde foarte mult de voinţă şi de ambiţie", a afirmat Potec.