Cercetătorii laboratorului din Wuhan au semnat documente care îi obligă să protejeze informațiile: Proiectele sunt ascunse de mai bine de 20 de ani

În mai 2019, laboratorul din Wuhan a găzduit o conferință la care a participat și un reprezentant al Administrației Naționale a Protecției Secretelor de Stat, Tang Kaihong. El a atras atenția asupra riscurilor la care este supus institutul din punct de vedere al siguranței datelor legate de cercetări și a avertizat că există agenți străini care urmăresc să se infiltreze în organizație. Cercetătorii au semnat documente care îi obligă să protejeze informațiile confidențiale, potrivit Agenției chineze de Știință.

Institutul din Wuhan a atras critici la nivel internațional privind studiile legate de coronavirusurile liliecilor. O informare legată de cercetările realizate în laborator arată că acolo se derulează proiecte confidențiale care sunt protejate de legea secretelor de stat din China. Unele voci susțin că există protocoale împotriva divulgării activităților laboratorului și unele date sunt secretizate de mai bine de două decenii.

Din această cauză, este greu de stabilit o legătură între cercetările realizate la Wuhan și debutul pandemiei. Președintele american Joe Biden a cerut agențiilor de securitate să investigheze originea SARS-Cov-2 și să determine ce tip de operațiuni țin ascunse cercetătorii din Wuhan.

Asta nu presupune că laboratorul este implicat în crearea virusului sau că există aspecte dubioase cu privire la acțiunile secretizate pe care institutul le desfășoară.

Legea secretelor de stat din China presupune că anumite activități, nu numai din sfera militară sau diplomatică, dar și din cea economică, științifică și socială, sunt protejate.

Mai mulți oameni de știință occidentali susțin teoria conform căreia SARS-Cov-2 s-a dezvoltat pe cale naturală. Dar recunosc că accidentele de laborator se întâmplă în mod frecvent. În 2019, doar în Statele Unite s-au produs 219 scurgeri ale unor „agenți selecționați” – virusuri mortale sau toxine.

Nu există informații care să certifice cât de des se produc astfel de situații în China, dar, în 2014, autoritățile sanitare din China au recunoscut că epidemia SARS a fost provocată de un accident de laborator – la aproximativ un an după ce focarul a fost în mare parte stăpânit.

„Nu vom ști niciodată adevărul”, spune Robert Gallo, directorul Institutului de Virusologie al Universității de Medicină din Maryland. „Ori îi credem pe cuvânt, ori trimitem niște băieți musculoși să le ia probe de sânge. Am putea face asta? Nu, n-am putea”.

Regulile de confidențialitate ale laboratorului din Wuhan spun că institutul poate destăinui publicului detaliile cercetărilor pe care le efectuează, cu excepția celor care se încadrează în secțiunea secretelor de stat, secrete legate de cercetări, chestiuni care se află sub investigare și alte aspecte care ar putea intra în contradicție cu legea.

Temele lucrărilor secrete ale laboratorului nu sunt cunoscute.

Departamentul de Stat din SUA afirma în ianuarie că laboratorul din Wuhan făcea experimente pe animale în colaborare cu armata cel mai devreme din 2017.

