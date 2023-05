Chess Classic Romania: Marele șahist Garry Kasparov luat la întrebări

În a patra zi a Superbet Chess Classic Romania, prima etapă a celui mai important circuit șahistic internațional de la acest moment, Garry Kasparov s-a întâlnit cu copii care fac parte din proiectele GO Scholarship și “The Gambit” al celor de la Step by Step.

Ieri, 9 mai, 30 de copii din proiectul de șah în școli și grădinițe al Asociației Step by Step și 16 tineri sportivi din programul GO Scholarship au participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu Garry Kasparov, cel mai mare șahist din toate timpurile, prezent la București cu prilejul deschiderii circuitului Grand Chess Tour cu prima sa etapă - Superbet Chess Classic Romania.

Copiii au venit pregătiți cu o mulțime de întrebări pentru cel mai mare campion din istoria sportului minții. Mereu zâmbitor, Garry Kasparov le-a împărtășit tinerilor din experiența sa de sportiv, dar și câteva dintre secretele care l-au ajutat să devină legendarul jucător de șah.

Prezența celor 46 de copii nu este întâmplătoare, ambele proiecte amintite având ca numitor comun susținerea financiară de care beneficiază, asigurată de Fundația Superbet.

Partener strategic al Grand Chess Tour, Fundația Superbet dezvoltă, începând din 2022 și un proiect nou, menit să popularizeze șahul în grădinițe și în școli. Proiectul-pilot “Șahul - de la învățarea în clasă, la povești de spus acasă - ’The Gambit’” a demarat anul trecut și este implementat în parteneriat cu Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională.

Proiectul aduce în România metodologia dezvoltată de Fundația Garry Kasparov și condensată într-un kit de trei manuale. Realizat cu aportul unor mari maeștri de șah și educatori profesioniști, coordonați de către președintele Fundației Kasparov, Michael Khodarkovsky, kit-ul a devenit deja un instrument de învățare în peste 3.500 de școli din SUA și în alte mii din mai multe țări ale lumii. În primul an, proiectul pilot a fost în cinci școli și grădinițe, introducând șahul la 811 elevi și preșcolari.

GO Scholarship este programul bivalent de burse sportive lansat acum mai bine de un an de baschetbalistul Virgil Stănescu și fosta sportivă, Ana Luca. GO este un program multidisciplinar, dedicat sportivilor juniori, astfel încât aceștia să facă performanță în disciplinele lor, fără să lase educația deoparte.