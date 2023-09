China schimbă radical regulile jocului: Xi Jinping, lovitură în plin pentru SUA

”Azi (vineri) vom anunţa în comun crearea unui parteneriat strategic China-Siria care va fi o etapă importantă în istoria relaţiilor bilaterale”, a declarat preşedintele chinez, citat de televiziunea chineză de stat CCTV.

Bashar al-Assad, izolat pe scena internaţională şi aflat în căutare de fonduri pentru reconstrucţia Siriei, a început joi prima sa vizită oficială în China din ultimii aproape 20 de ani, cu speranţa, potrivit Beijingului, de a ridica relaţiile siriano-chineze la ”un nou nivel”.

El caută fonduri în vederea econstrucvţiei Siriei, în urma unui război sângeros care a antrenat distrugeri masive ale infrastructurii şi a redus la neant mai multe sectoare ale economiei siriene, în contextul în care Damascului i s-au impus sancţiuni internaţionale grele.

”Credem că vizita preşedintelui Bashar al-Assad va consolida încrederea politică şi cooperarea în diverse sectoare între cele două ţări, ridicând legăturile bilaterale la un nou nivel”, a declarat joi o purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.

China este unul dintre aliaţii lui al-Assad, pe care l-a susţinut în Consiliul de Securitate al ONU, abţinându-se cu regularitate la votul unor rezoluţii împotriva puterii siriene.

On the afternoon of Sept 22, xi met with Syrian President Bashar al-Assad, who came to China to attend the opening ceremony of the 19th Asian Games, at the West Lake State Guesthouse in Hangzhou.

