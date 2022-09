Reacția lui Ciolacu, după înjurăturile primite de PSD la petrecerea școlii de vară TNL (video)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la România TV, că a rămas cu „un gust mai mult decât amar” după ce o parte din tinerii liberali au strigat „m...e PSD” la o petrecere de la școala de vară TNL. Social-democratul a adăugat ironic că poate este un amendament la proiectul prezidențial „România Educată”.

„O fi vreun amendament la România Educată? Să încerce să-l pună pe hârtie... E rușinoș ce s-a întâmplat! Președinta TNL am văzut că și-a cerut scuze și eu o felicit (...) Îmi lasă un gust mai mult decât amar ceea ce s-a întâmplat. Data viitoare îi invit la TSD unde au avut ateliere, au discutat pe fiecare domeniu. Cu cei de la microfon nu am stat și nici nu o să stau vreodată la masă. Fiecare face cât poate. E jignitor și arată o imaturitate. Cred că au o problemă internă, când nu ai capacitatea de a dezvolta ceva, înjuri. Dar nu am probleme cu plăcuța suedeză”, încheie Ciolacu.

Tineri liberali participanţi la Şcoala de Vară TNL, cu tema „Next Level Leadership”, au scandat în repetate rânduri „m..e PSD” la petrecerea care a urmat dezbaterilor, potrivit unei filmări apărută în mediul online.