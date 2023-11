Ciucă, la Congresul Romilor: 'Tara noastra are nevoie mai mult ca oricand sa fie unita'

La Congresul Romilor, presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat ca "tara noastra are nevoie mai mult ca oricand sa fie unita, sa fie solidara, are nevoie ca oamenii echilibrati sa actioneze in liniste ca sa traim in pace, in unitate. E obligatoriu sa sporim accesul la sanatate, la educatie si sa asiguram sanse la educatie pentru fiecare copil de etnie din Romania!"

Fostul premier a vorbit despre reinfiintarea Colegiului Militar de la Craiova, unde a avut in dialog cu o eleva din clasa a IX- a care i- a zis "nu mi- e rusine sa recunosc ca sunt tiganca!" Al doilea exemplu dat de Ciuca s- a referit la moemntul in care, prim ministru fiind, a discutat masurile de incluziune a romilor in card s- a aprobat muzeul romilor si, la intalnirea cu olimpicii de etnie roma, i- a rugat sa spuna ce dorinta au de la Guvern si i- au spus ca oridecate ori va avea ocazia sa vorbeasca comunitatii despre rolul educatiei.