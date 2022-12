Claudio Ranieri revine după 31 de ani la Cagliari

Antrenorul Claudio Ranieri, în vârstă de 71 de ani, a revenit după 31 de ani la Cagliari, cu care a semnat un contract pe doi ani şi jumătate, a anunţat vineri clubul din Serie B, divizia a doua a campionatului de fotbal al Italiei, informează AFP, potrivit Agerpres.

Ranieri a mai pregătit trei ani gruparea sardă, pe care a preluat-o când era în Serie C, iar în 1990 a dus-o în Serie A.Fost fundaş, care a jucat printre alte echipe la AS Roma, Ranieri a antrenat formaţii ca Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus Torino, AS Roma, dar şi Valencia şi Atletico Madrid în Spania, Monaco şi Nantes în Franţa, Chelsea, Leicester City şi Fulham în Anglia.Principala sa performanţă este câştigarea campionatului Angliei cu Leicester în 2016.În ianuarie, tehnicianul italian a fost demis de Watford, unde nu a rezistat decât trei luni. Echipa a retrogradat din Premier League la sfârşitul sezonului trecut.