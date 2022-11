Clotilde Armand încearcă să deturneze atenția de la propriile fapte: Primarul cere demisia conducerii ANI

Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand prezintă o primă discuţie pe care a avut-o avocatul ei cu inspectorul ANI din care reiese că aceasta a solicitat acces la dosarul făcut împotriva ei, în care e acuzată de conflict de interese. Ea acuză Agenţia Naţională de Integritate că a minţit în comunicatul de presă lansat marţi şi solicită demisia conducerii instituţiei. Primarul nu precizează însă dacă a făcut ulterior demersuri oficiale pentru consultarea dosarului.

„«Pe toata durata activităţii de evaluare, persoana evaluată nu a solicitat accesul la dosar sau prezenţa sa la sediul ANI», arată astăzi, ANI, într-un comunicat de presă. Bun. Stimată conducere ANI şi stimaţi inspectori de integritate, Vă rog să urmăriţi astăzi dovada pe care care o public aici despre cum a minţit în comunicatul de astăzi Agenţia Naţională de Integritate. În urma acestor evidenţe solicit public demisia conducerii ANI. Pe date, pe fapte. Nu este permis ca o instituţie simbol a României europene să mintă cu nonşalanţă în comunicatele oficiale. Îmi ignoră drepturile garantate de Constituţie şi mă acuză în mod fals şi repetat în comunicate de presă mincinoase date publicităţii”, a scris Clotilde Armand, marţi pe Facebook.

Ea a redat şi prima discuţia din 29 iulie cu inspectorul ANI în care a solicitat acces la întregul dosar.

„Iată prima discuţie pe care avocatul meu o are, pe 29 iulie 2022, cu inspectorul ANI şi în care solicită acces la întregul dosar. După acest moment inspectorul ANI nu a mai răspuns solicitărilor şi nu mi-a aprobat nicio cerere de a avea acces la dosarul deschis împotriva mea.

Avocat: Ni se va permite, pentru că am dori să facem un punct de vedere în situaţia în care va fi necesar, ni se va permite şi accesul la această plângere? Că noi nu ştim despre ce este vorba!

Inspector ANI: Dacă dumneavoastră vreţi să vedeţi despre ce este vorba în sesizarea transmisă de persoana fizică care a depus-o, puteţi să veniţi la sediul nostru să vedeţi dosarul. Stabilim o zi, o oră, şi eu vă aştept cu mare drag să vedeţi despre ce este vorba.

Avocat: Este perfect. Sigur. V-aş putea trimite şi o cerere în sensul acesta sau vă sun?

Inspector ANI: Nu trebuie să… Mă sunaţi,Doamne-fereşte!, nu trebuie faceţi nicio cerere. Da, da. Mă sunaţi, vedeţi şi în funcţie de programul dumneavoastră şi al meu, binenţeles, să fiu la birou, să fiu aici. Stabilim împreună o oră şi veniţi şi vedeţi”, explică Armand.

Edilul Sectorului 1 mai spune că are şi alte cereri şi dovezi pe care le va ataşa dosarului făcut împotriva ei.

„Asta e doar prima discuţie din 29 iulie unde am solicitat acces la dosar şi inspectoarea ne-a confirmat inclusiv cu un proces verbal. Am şi alte cereri şi dovezi pe care le voi ataşa frumos la dosarul împotriva celor se cred mai presus de lege şi ascultă de ordinele politice. Doamnelor şi domnilor de la ANI: Demisia! Urgent. Aţi minţit în numele instituţiei şi aţi refuzat dreptul meu la apărare. PSD&PNL: nice try. Dar cu mine nu vă merge. Vin după fiecare dintre voi până veţi plăti în justiţie pentru furăciunile voastre de la primărie. La fel cum am făcut şi în cazul fostului primar. Aşteptaţi-mă”, a conchis Clotilde Armand.

Reacţia edilului Sectorului 1 vine în contextul în care Agenţia Naţională de Integritate (ANI) combate argumentele primarului Clotilde Armand, acuzată de conflict de interese şi de incompatibilitate după ce s-a desemnat singură manager al unui proiect pe fonduri europene, calitate în care a semnat decizii care au condus la crearea unor venituri suplimentare pentru sine, ceea ce a determinat sesizarea Parchetului.

ANI precizează că, distinct de faptul că indemnizaţiile lunare ale tuturor primarilor care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%, Clotilde Armand „ şi-a majorat indemnizaţia lunară cu până la 30% ca urmare a numirii în funcţia de manager de proiect, fapt ce a generat producerea incidentelor de integritate în materie administrativă”.

De asemenea, ANI respinge şi acuzaţiile primarului Sectorului 1 potrivit cărora i s-a refuzat accesul la dosar, susţinând că a existat comunicare cu aceasta şi că pe toata durata activităţii de evaluare,nu a solicitat accesul la dosar sau prezenţa la sediul ANI.