Codrin Ștefănescu, mesaj pentru Ciolacu: 'Mimezi opoziția'

Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu îi dă replica lui Marcel Ciolacu după ce acesta a spus, printre altele, că nu crede că Liviu Dragnea îşi doreşte să devină un instrument al lui Klaus Iohannis, printr-un scandal în interiorul PSD.

„Mesaj pentru Ciolacu! Ai ieșit iar la tv și ai debitat numai minciuni și inepții! Nu noi, eu și Liviu Dragnea, suntem instrumentele lui Iohannis, tu ești! Și asta vede toatā lumea in fiecare zi! Prin felul in care mimezi opoziția, prin slugărnicia ta fațā de guvern, prin prefăcătoria ta! Prin modul in care ai alungat Patrioții și vocile tăioase din partid, ca sa-l subordonezi integral șefilor tai din pădure! Așa au dispărut Șerban Nicolae, Liviu Plesoianu, Eugen Teodorovici, Dorel Caprar, Olguța Vasilescu și mulții alții! Lista neagră ce ți s-a dat cu ordin de executare! Și da! Sunt vârf de lance! Același vârf de lance care și-a aparat colegii când au fost hărțuiți de sistem, același vârf de lance care ți-a condus ție ședința de la Buzău și te-a pus președinte de organizație! Ești lipsit de scrupule și caracter, asta deja se știe in partid! Dar le mai spun un secret colegilor din PSD: ești și fricos!”, scrie Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că Liviu Dragnea nu poate reveni deocamdată legal, statutar în partid şi afirmă că nu crede că acesta ar dori să devină „un instrument, culmea, al lui Klaus Iohannis, de a face un aşa presupus scandal”.

Liderul PSD a susţinut luni seară, la România TV, că nu îi este frică de Liviu Dragnea în libertate. „Nu. Mă bucur că s-a luat o decizie corectă şi a fost eliberat, a avut această pârghie legală”, a spus Ciolacu, adăugând că îi pare rău pentru ce a trăit Dragnea în urma condamnării.

El a menţionat că nu este vorba despre o hotărâre de excludere iar în acest moment nu mai există cale legală de întoarcere a lui Liviu Dragnea în PSD. „În Statut este prevăzut un astfel de lucru: în momentul în care eşti condamnat, automat nu mai eşti membru de partid”, a precizat Ciolacu.

Întrebat dacă există o cale legală pentru ca Dragnea să revină în PSD, Ciolacu a răspuns: „În acest moment, conform Statutului, nu”.

Preşedintele PSD a adăugat că, după expirarea termenului de interdicţie, „categoric se poate” şi şi-a exprimat speranţa că Liviu Dragnea nu se va lăsa antrenat „într-un fals scandal”, aşa cum încearcă să acrediteze Codrin Ştefănescu pe pagina sa de socializare.

„E dreptul fiecăruia, nu facem condamnări pe viaţă. (…) Nu am comunicat deloc. (…) Vreau să fiu foarte clar: fiecare dintre noi suntem vremelnici în această poziţie, de şef al PSD. Eu nu cred că domnul Liviu Dragnea îşi doreşte în acest moment un scandal fals în interiorul PSD şi mai ales cu acel „vârf de lance”, domnul Codrin Ştefănescu. Cred că domnul Dragnea nu-şi doreşte acum să astupe toată incompetenţa guvernamentală şi hoţiile reale şi mari pe care le fac în acest moment actualii guvernanţi cu acest presupus scandal. Şi Liviu Dragnea, ca şi Marcel Ciolacu, este plin de defecte, şi eu sunt plin de defecte. Nu cred că Liviu Dragnea este un om prost şi ştie foarte bine şi nu cred că-şi doreşte să devină un instrument, culmea, al lui Klaus Iohannis, de a face un aşa presupus scandal”, a mai spus Marcel Ciolacu