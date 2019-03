Comedia 'Ce-şi doresc bărbaţii' a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

Comedia „Ce-şi doresc bărbaţii/ What Men Want” a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de peste 600.000 de lei.

Filmul regizat de Adam Shankman a generat încasări de 676.236 de lei şi a fost vizionat de 31.756 de spectatori, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia.

Pelicula îi are în distribuţie pe Taraji P. Henson şi Tracy Morgan şi spune povestea unei femei agent sportiv care are abilitatea de a auzi gândurile bărbaţilor.

Lungmetrajul SF „Alita: Îngerul războinic/ Alita Battle Angel”, regizat de Robert Rodriguez, scris de James Cameron, care este şi producător, şi de Laeta Kalogridis, a urcat un loc, până pe poziţia secundă, după ce, în al treilea weekend de la premieră, a generat încasări de 438.448 de lei şi a fost vizionat de 16.925 de spectatori.

Comedia românească „Oh, Ramona!”, de Cristina Iacob, a coborât două locuri în top, până pe trei, după ce a generat - în al treilea weekend de la premieră - încasări de 381.718 lei şi a fost vizionată de 18.892 de spectatori.

Thrillerul „Ucide-i cu sânge rece/ Cold Pursuit”, cu Liam Neeson în rol principal, s-a clasat pe locul al patrulea, în coborâre două poziţii, după ce - în al doilea weekend de la premieră - a generat încasări de 352.690 de lei şi a fost vizionat de 16.211 spectatori.

„Green Book”, desemnat cel mai bun film la gala de anul acesta a premiilor Oscar, a debutat pe poziţia a cincea în box office-ul românesc. Filmul regizat de Peter Farrelly, cu Viggo Mortensen şi Mahershala Ali în distribuţie, a generat încasări de 234.034 de lei şi a fost vizionat de 11.717 spectatori.

Animaţia „Cum să-ţi dresezi dragonul 3/ How to Train Your Dragon: The Hidden World” a coborât două locuri, până pe şase, după ce - în al cincilea weekend de la premieră - a generat încasări de 207.131 de lei şi a fost vizionat de 10.099 de spectatori.

Tot două locuri a coborât şi filmul de animaţie „Marea aventură Lego 2/ The Lego Movie 2: The Second Part”, regizat de Mike Mitchell. Lungmetrajul s-a clasat pe locul al şaptelea, cu încasări de 166.533 de lei şi 8.507 de lei înregistrate în al treilea weekend de la premieră.

Animaţia „Harvie şi muzeul fermecat” a debutat pe locul al optulea, cu încasări de 140.388 de lei şi 7.583 de spectatori.

Drama „The Favourite”, regizată de Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman în rol principal, premiată cu Oscar pentru interpretare, a coborât trei locuri, până pe nouă, după ce, în al doilea weekend de la premieră, a generat încasări de 91.643 de lei şi a fost vizionat de 4.266 de spectatori.

Filmul biografic „Vice”, cu Christian Bale în rol principal, a coborât tot trei locuri, până pe zece, după ce, în al doilea weekend de la premieră, a generat încasări de 83.444 de lei.