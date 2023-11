Condiții horror relatate la CNN în spitalul asediat de IDF: Cadavre peste tot, miros cumplit și fără curent total/ Lupte grele în jurul spitalului

Condițiile se deteriorează și mai mult la Spitalul Al-Shifa, cel mai mare centru medical din Gaza, potrivit relatărilor din interiorul enclavei aflate în conflict.

"Sunt peste 70 de cadavre care încă trebuie îngropate și pentru a patra zi nu putem îngropa cadavrele".

Mustafa Sarsour a adăugat că există "gunoaie în fiecare colț al complexului de clădiri de spital. Înainte de a se întrerupe curentul electric, în spatele spitalului era un incinerator unde erau arse gunoaiele". El a spus că mirosul era "dincolo de orice imaginație".

Mustafa Sarsour a declarat pentru CNN că există peste 15.000 de persoane strămutate, personal medical și pacienți în interiorul Al-Shifa şi a precizat că la aproximativ 200 de metri nord de complex sunt tancuri și că au fost trase focuri de arme grele.

Luptele grele din apropierea celui mai mare spital din Gaza l-au lăsat într-o "situație catastrofală", cu pacienți și personal blocați înăuntru, ambulanțe care nu pot prelua răniții și sisteme de susținere a vieții fără electricitate, anunță oficialii din domeniul sănătății și agențiile umanitare.

Potrivit ministerului sănătății din Gaza, controlat de Hamas, personalul și pacienții nu au putut părăsi spitalul Al-Shifa din orașul Gaza deoarece complexul rămâne sub "asediu complet".

Sâmbătă, forțele de apărare ale Israelului (IDF) au vorbit despre "lupte intense în curs de desfășurare" în jurul Al-Shifa, dar au negat afirmațiile potrivit cărora ar fi tras în mod direct asupra complexului sau ar fi asediat complexul.

Mii de civili strămutați se crede că se află încă în complexul spitalului, potrivit Societății Semilunii Roșii Palestiniene și oficialilor spitalului.

Journalist Mustafa Sarsour from inside Al-Shifa Complex: The main building in the complex was targeted with gunfire, and a young man was killed by a sniper by the occupation forces when he tried to leave the hospital despite carrying the white flag.#حرب_غزة #الأخبار… https://t.co/26gtqsXuS5