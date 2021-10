Congresul USR PLUS, ultimul pas din procesul de fuziune, are loc sâmbătă şi duminică. Va fi validată alegerea lui Dacian Cioloş

Congresul USR PLUS, ultimul pas din procesul de fuziune, are loc sâmbătă şi duminică. Participanţii la lucrările congresului, care se vor desfăşura cu prezenţă fizică, dar şi online, vor valida alegerea lui Dacian Cioloş în funcţia de preşedinte al partidului şi vor alege forurile de conducere ale partidului. Uniunea Salvaţi România (USR) şi Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS) au decis să fuzioneze la congresul din august 2020, însă decizia a fost aprobată de instanţă abia în aprilie 2021, după judecarea mai multor contestaţii.

Congresul USR PLUS va reuni sâmbătă, la Romexpo, 1.200 de delegaţi, care vor vota prin rotaţie, astfel încât să fie respectată distanţarea socială. Pe lângă validarea noului preşedinte al partidului, cei 1.200 de delegaţi vor alege şi Biroul Naţional (BN), organismul de conducere care stabileşte linia politică partidului. Componenţa noului BN reprezintă o miză cel puţin la fel de mare ca însăşi alegerea preşedintelui.

Sâmbătă, lucrările vor avea loc atât online, cât şi fizic, fiind programată prezentarea rezultatului alegerilor pentru funcţia de preşedinte, câştigate de către Dacian Cioloş, după care noul preşedinte ales al partidului va rosti un discurs.

Dacian Cioloş a fost ales preşedinte al USR PLUS în urma votuluI online, învingându-l pe Dan Barna, la diferenţă de câteva sute de voturi, relevă datele furnizate după încheierea scrutinului. Conform anunţului oficial, Cioloş a primit 19.603 voturi, iar Dan Barna - 18.908 voturi. Rezultatul alegerilor interne "arată că nu există aceste falii între foşti USR-işti şi foşti PLUS-işti şi că putem lucra împreună", a declarat Cioloş după alegerea sa. La rândul său, fostul co-preşedinte al USR PLUS Dan Barna a afirmat că formaţiunea va rămâne, de luni, "acelaşi partid solid, solidar, vertical, care a adus în România reformă". "Deşi avem acest rezultat care nu mă bucură în mod particular, continuu să spun şi să îi mulţumesc lui Dacian Cioloş pentru faptul că USR PLUS a fost decizia corectă şi necesară", a susţinut el.

Apoi, vor fi prezentate candidaturile pentru Biroul Naţional şi pentru celelalte foruri de coonducere, precum şi procedura de vot. Pentru Biroul Naţional şi-au depus candidatura 93 de membri USR PLUS, grupaţi în trei liste şi trei candidaţi independenţi. Votul pentru Biroul Naţional este programat să înceapă la ora 13.00 şi să dureze aproximativ cinci ore, aceeaşi durată urmând să aibă şi procesul de numărare a voturilor.

În sala de la Romexpo vor fi prezenţi doar cei doi copreşedinţi USR PLUS şi doi reprezentanţi ai Comisiei Electorale.

De la ora 11:00 vor intra în sală reprezentanţi ai echipelor care candidează la Biroul Naţional (maximum 3 persoane pentru fiecare echipă).

Biroul Naţional e compus din 24 de membri plus preşedintele.

Procedural, cei trei candidaţi pentru şefia USR PLUS - Dacian Cioloş, Dan Barna şi Irineu Darău - vor susţine fiecare o listă de candidaţi pentru Biroul Naţional. Însă delegaţii pot bifa opţiuni de pe toate listele, nu sunt limitaţi la una singură.

Concret, fiecare delegat are dreptul la 24 de bife. Astfel, în opţiunile unui delegat pot intra, spre exemplu: Cătălin Drulă (lista Barna), Vlad Voiculescu (lista Cioloş), Allen Coliban (lista Darău) plus alte 21 de bife. La final, se numără bifele de pe fiecare listă şi, procentual, se stabileşte componenţa Biroului Naţional. Ulterior, se numără şi bifele primite de fiecare candidat în parte. Din cei 24 de membri care formează Biroul Naţional, primii 7 (după numărul de voturi obţinute) devin vicepreşedinţi.

Duminică, ar urma să aibă loc prezentarea rezultatului alegerilor pentru Biroul Naţional şi validarea preşedintelui, urmate de o conferinţă de presă, la ora 10:00, lucrările urmând să aibă loc exclusiv online.

Conform prrogramului, de la 11:00 au loc dezbaterile pe statutul formaţiunii, cărora le sunt alocate şapte ore, după care lucrările congresului vor fi declarate închise.

ISTORIC

USR a apărut pe scena politică în 2016, principalul vector de imagine şi fondator fiind Nicuşor Dan. Partidul a candidat cu succes la alegerile parlamentare din 2016, reuşind să se claseze pe locul trei, după PSD şi PNL, cu un scor de 9% şi cu peste 600.000 de voturi.

Primul congres al partidului a avut loc în mai 2017, când Nicuşor Dan a fost ales preşedinte. Însă la doar o lună de la congres, Nicuşor Dan a demisionat de la şefia partidului pe fondul disputelor privind poziţionarea formaţiunii faţă de referendumul pentru familie.

Un nou congres extraordinar al partidului a avut loc în octombrie acelaşi an, când preşedinte a fost ales Dan Barna.

În 2018, a fost înfiinţat PLUS, partid construit în jurul fostului premier tehnocrat Dacian Cioloş.

În februarie 2020, cele două partide au decis înfiinţarea Alianţei 2020 USR-PLUS, în cadrul căreia au candidat la toate rundele de alegeri care au urmat.

La europarlamentarele din 2019, Alianţa a obţinut peste două milioane de voturi (22,4%), cu doar 12.500 mai puţin decât PSD, şi s-a clasat pe locul trei, reuşind să trimită în Parlamentul European opt reprezentanţi.

La scrutinul prezidenţial din toamna aceluiaşi an, Alianţa a decis să îl desemneze pe Dan Barna drept candidat pentru funcţia de şef al statului. Liderul USR a obţinut însă abia 1,6 milioane de voturi (15%) şi s-a clasat pe locul trei, nereuşind să prindă şi al doilea tur.

La alegerile locale din 2020, Alianţa USR-PLUS s-a clasat tot pe locul trei şi a reuşit să îşi adjudece câteva primării importante precum Timişoara, Braşov, Bacău şi Sectorul 2.

Ultima rundă de alegeri au fost parlamentarele din decembrie 2020, unde cele două partide au luat împreună aproape 16% din voturi şi au intrat la guvernare alături de PNL şi UDMR.

Abia pe 16 aprilie 2021, Curtea de Apel Bucureşti a aprobat definitiv fuziunea dintre USR şi PLUS. Tribunalul Bucureşti o admisese încă din octombrie 2020, dar decizia a fost contestată.