Consilierul local liberal Dan Podaru a anunţat că va depune o plângere penală împotriva primarului Sectorului 1 Clotilde Armand

Consilierul local PNL Sector 1 Dan Podaru a anunţat că va depune o plângere penală împotriva primarului Clotilde Armand, deoarece ea a făcut afirmaţii calomnioase şi denigratoare când l-a acuzat de conflict de interese, fiindă se implică în procesul prin care autoritatea locală cere rezilierea contractului cu Romprest, potrivit news.ro.

„Primarul penal Clotilde Armand încalcă, prin postarea de pe pagina ei de Facebook, referitoare la mine, Codul Penal. Prin postarea calomnioasă, denigratoare şi ilegală referitoare la mine, Primarul Clotilde Armand realizează conform Codului penal, art. 272, “influenţarea declaraţiilor”. Este evident faptul că Primarul abuziv săvârşeşte infracţiunile prevăzute de art. 272, prin solicitările explicite pe care le realizează prin intermediul textului şi prin presiunea publică evidentă. Articolul 272 din Codul penal 2009 precizează: «(1) Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârşită asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să dea declaraţii mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă actul de intimidare sau corupere constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.»”, a scris Dan Podaru, miercuri pe Facebook.

El explică faptul că în 2021 a fost ales preşesinte al Comisiei Mixte de mediere a conflictelor contractuale existente atunci între Primăria Sectorului 1 şi Romprest şi a prezentat în acea perioadă în spaţiul public „ilegalităţile” pe care a intenţionat să le comită edilul Clotilde Armand, fiind acuzat că ceea ce face este un conflict de interese.

Ca răspuns la materialul calomnios, denigrator şi ilegal al primarului Clotilde Armand, îi transmit următoarele: În anul 2021, am fost ales preşedinte al Comisiei Mixte de mediere a conflictelor contractuale existente în acel moment între PS1 şi compania Romprest. Având în vedere această calitate, am participat la diverse emisiuni televizate, am redactat materiale şi am oferit declaraţii presei scrise, radiourilor şi televiziunilor referitoare la ilegalităţile pe care a încercat să le comită primarul Clotilde Armand. Trebuie precizat faptul că declaraţiile primarului conform cărora sunt «foarte vocal când se discuta despre bugetul pentru salubrizare sau despre rezilierea contractului» sau că ceea ce fac este «un conflict de interese uriaş», reprezintă o calomnie şi o formă continuată de denigrare, dezinformare şi manipulare a opiniei publice. Implicarea mea în toate activităţile pe care le desfăşor la nivelul Consiliului Local are că element central doar respectarea legii şi intereselor cetăţenilor”, a mai spus Podaru.

Liberalul a adăugat că „Interesul şi implicarea în problema conflictului cu prestatorul de salubritate nu a fost şi nu este în niciun moment un «conflict de interese», ci chiar datoria mea instituţională, profesională, dată de funcţia de preşedinte al Comisiei Mixte de mediere a conflictelor contractuale dintre PS1 şi compania Romprest, dobândită legal şi democratic, prin votul colegilor mei consilieri”.

„Nu putem genera crize sanitare, lăsa gunoaiele pe stradă, aşa cum nu putem permite sau acceptă niciodată să nu modernizăm şcolile, să nu realizăm locuri noi de parcare sau alte proiecte utile Sectorului 1. Prin toate declaraţiile publice pe care le-am oferit, am explicat şi eu şi ceilalţi Consilieri ai Consiliului Local, membri ai PNL sau ai altor partide, care sunt ilegalităţile pe care le realizează primarul Clotilde Armand referitor la problema salubrităţii sau a altor probleme, existente real la nivelul Sectorului 1”, a completat consilierul local.

Prin urmare, acesta a mai precizat că va depune plângere penală împotriva edilului Sectorului 1.

„Trebuie precizat, într-o logică elementară, că nu m-am propus singur ca martor, iar în cazul în care instanţa va decide citarea mea ca martor, dacă nu mă voi prezenta, instanţa poate emite mandat de aducere, conform Art. 313, Cod procedura civilă. Pentru declaraţiile hărţuitoare, denigratoare şi calomnioase pe care le realizează şi pentru infracţiunile pe care le comite conform Art. 272 din Codul penal, în cel mai scurt timp voi depune o plângere penală împotriva Primarului Clotilde Armand. Să-ţi fie ruşine, Clotilde Armand, îţi este frică de adevăr!”.