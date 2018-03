Consilierul PNL amenințat de Gabriela Firea cu dezvăluiri, replică ACIDĂ pentru primarul Capitalei: 'Asta e calomnie. Nu am schelete în dulap'

Ciprian Ciucu i-a răspuns dur Gabrielei Firea, după ce schimbul de replici din timpul ședinței Consiliului General al Primăriei București. "Nu mai fiţi aşa agitat. Sunteţi tânăr, mai faceţi şi riduri. Vă vom asculta cum nu vă ascultă nici familia dumneavoastră, cred. Domnul agitat, nu vă foloseşte şi nu vă este în avantaj acest subiect. Voi face publică lista cu toate rudele dumneavostră şi prietenii dumneavoastră. Avem 40.000 de angajaţi în primărie, avem lista cu toate rudele, prietenii, iubiţii celor de la PNL, PDL. Sunt consilieri care se opun, dar prietenii lor câştigă bani mulţi de la primărie. Vă penibilizaţi şi veţi răspunde. Vă dau în judecată. Nu îmi voi mai retrage procesul ca data trecută, nici eu, nici soţul meu. Nu mai trimiteţi pe nimeni la mine să îmi spună să retrag procesul”, i s-a adresat Gabriela Firea consilierului general.

"De la tribuna Consiliului General, în fața presei, în fața bucureștenilor, Primarul General m-a acuzat că aș avea "rude, prieteni, vecini, iubite..." care au avut/au contracte cu PMB! Și că de aceea mă opun firmelor domniei sale.

Aste este o calomnie și o minciună sfruntată! Nu am avut nicio legătură cu primăria până am fost votat în Consiliul General. Nu am schelete în dulap, sunt curat. Asta e problema ei și recurge la minciuni, inițiază știri false.

Dar nu-i nimic, eu deja am mapat rudele, soțiile, prietenii PSD/ALDE/PMP.