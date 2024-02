Consiliul Local al Sectorului 2 a votat pentru organizarea unui concurs internaţional de soluţii pentru Moara lui Assan

Consiliul Local al Sectorului 2 a votat pentru organizarea unui concurs internaţional de soluţii pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind procesul de expropriere a Morii lui Assan. Primul pas va fi solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru demararea acestui proiect. Intenţia primarului Sectorului 2 Radu Mihaiu este ca Moara lui Assan să devină un campus educaţional de artă teatrală şi cinematografică.

„Nu avem de-a face cu o iniţiativă scoasă din pălărie acum. Lucrăm la acest proiect de 1 an de zile. Pe de o parte, ne-am confruntat inclusiv cu provocarea de a depista proprietarii monumentului istoric. Pe de altă parte, nu am vrut să supunem la vot până nu am găsit o funcţionalitate utilă pentru Sectorul 2 şi Bucureşti. Parcela de 4 hectare nu are deschidere la bulevard, ceea ce limitează semnificativ funcţiunile. Iar scopul nu a fost niciodată să restaurăm monumentului istoric ca mai apoi să-l ţinem de bibelou. Scopul a fost salvarea, dar şi refuncţionalizarea Morii lui Assan, în aşa fel încât bucureştenii să se bucure cu adevărat de această importantă piesă de patrimoniu. Soluţia unui campus educaţional este una care poate aduce o transformare profundă a zonei, oferind în acelaşi timp o funcţiune absolut necesară pentru industria în creştere a artei teatrale şi cinematografice”, a declarat Radu Mihaiu, primarul USR al Sectorului 2, conform unui comunicat de presă al USR.

Moara lui Assan datează din secolul XIX, fiind construită în stil neoclasic francez. Vorbim de prima moară cu aburi din România, ce marchează debutul industrializării romaneşti. Drept urmare, este clasată ca monument istoric, înscrisă de Ministerul Culturii şi Cultelor în Lista Monumentelor Istorice.

„De prea mulţi ani, doar vorbim «preţios» despre un simbol istoric şi identitar al oraşului nostru, ştiind foarte bine intenţia proprietarilor de a construi blocuri. Nu-i de mirare că PSD s-a opus ieri proiectului de salvare a Morii Assan. De prea mulţi ani, doar privim pasivi cum e transformat într-un focar de gunoaie, bântuit de câini vagabonzi. Doar asistăm cum se ruinează sub ochii noştri, cu părţi distruse de incendii, cu structura de rezistenţă furată bucată cu bucată, ceea ce a şi condus la prăbuşirea acoperişului. Acum avem un plan concret, ce nu se reduce doar la conservarea monumentului, ci la transformarea lui într-un proiect de care bucureştenii să fie mândri. Un campus educaţional, cu o utilitate de necontestat, ce revigorează identitatea istorică a zonei Obor, fără a o aglomera şi fără a încărca traficul”, declară Radu Mihaiu, Primarul USR al Sectorului 2.

În prezent, terenul şi construcţiile sunt proprietăţi private, dezmembrate anterior anului 1991 în două imobile cu adrese distincte: imobilul de la adresa str. Irimicului nr. 24, cunoscut sub numele de „Fabrica de Pâine – Grâul” (are categoria de folosinţă „întreprinderi industriale” şi proprietar privat) şi imobilul din str. Halmeu nr. 25, cunoscută sub numele de „Fabrica de Ulei”( are categoria de folosinţă „întreprinderi industriale”, o suprafaţă de 22.153 mp, mai spune sursa citată.

Are alt proprietar persoană privată. Construcţia de pe teren e înscrisă în cartea funciară cu trei niveluri, o suprafaţă construită de 1.312 mp şi funcţiunea de „hală”).