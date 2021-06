Constantin Budescu spune că s-ar simţi onorat să participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Fotbalistul Constantin Budescu a declarat, marţi, într-un interviu acordat site-ului oficial al FRF, că ar fi onorat să participe cu selecţionata României la Jocurile Olimpice de la Tokyo, potrivit Agerpres.

"M-aş simţi foarte bine să particip la Jocuri. Şi totodată aş fi onorat. Dacă o să fiu acolo, sper să facem o figură frumoasă la Tokyo", a afirmat fotbalistul formaţiei saudite Damac.

În vârstă de 32 de ani, Budescu poate participa la turneul de fotbal din cadrul JO (21 iulie - 7 august), el aflându-se de altfel şi pe lista extinsă de 61 de jucători anunţată se selecţionerul Mirel Rădoi. Pentru ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice sunt eligibili jucătorii născuţi începând cu 1 ianuarie 1997 (Under-24). Fiecare ţară are însă dreptul ca în lotul de 18 aibă maximum 3 jucători peste limita de vârstă.

Aflat în cantonamentul primei reprezentative pentru meciurile amicale cu Georgia şi Anglia, Constantin Budescu a menţionat că de abia aşteaptă să evolueze din nou pe arena Ilie Oană din Ploieşti.

"O să am emoţii pentru că vom juca pe un stadion care îmi prieşte şi îmi place foarte mult. La Ploieşti am început fotbalul şi mă bucur că o să jucăm acolo. Îmi place că acum naţionala joacă mai ofensiv. Eu sunt jucător de atac şi mă simt mult mai bine. Noi trebuie să continuăm să jucăm la fel, pentru că eu spun că am avut şi neşansă la aceste ultime meciuri. Eu îmi doresc şi sper să ne calificăm la Cupa Mondială. La felul în care suntem acum, consider că merităm acest lucru", a spus el.

Budescu a menţionat că a slăbit în ultima perioadă fără să urmeze o dietă anume.

"Mi-am dorit să slăbesc. Nu e vorba despre o dietă. După o vârstă vrei să mai reglezi anumite lucruri. Am jucat ceva timp cu kilograme în plus şi am zis să văd cum e şi aşa. În plus, în Arabia a trebuit să dau jos kilograme ca să mă adaptez. Dar nu am nicio reţetă specială, vreo dietă. Doar am lucrat foarte mult la sală şi nu am mai mâncat la ore târzii", a precizat Constantin Budescu.

Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte, miercuri, de la ora ora 21:45, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, selecţionata Georgiei într-o partidă amicală. În 6 iunie, la Middlesbrough, România va disputa un al doilea meci amical cu prima reprezentativă a Angliei.