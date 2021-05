Consultant în domeniul energiei: 'Securitatea energetică a României a suferit o decădere în ultimul deceniu. Are la bază o lipsă de investiţii'

Securitatea energetică a României a suferit o decădere în ultimul deceniu, iar acest fenomen are la bază în primul rând o lipsă de investiţii în domeniu, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de specialitate, Mihai Drăghici, senior manager Business Advisory în cadrul EY, arată Agerpres.

"În ultimul deceniu, în mod evident, securitatea energetică a României a suferit o decădere. Dacă este numai să facem apel la rapoartele Consiliului Mondial al Energiei de la începutul anilor 2000, care plasau România pe unul dintre locurile fruntaşe în ceea ce priveşte independenţa energetică, dacă este să luăm în considerare capacitatea României şi securitatea energetică trebuie să recunoaştem că a cunoscut o decădere. Totodată, dacă ar fi să mă exprim în legătură cu ceea ce urmează din acest punct de vedere, este evident că lucrurile sunt într-o dinamică tehnologică fantastică. Vorbim despre cu totul alt tip de reţele. E adevărat că poate zece ani este puţin pentru reproiectarea aceasta, dar cred că există şansa ca România, orientându-se inteligent, sărind poate nişte etape pe care oricum le-a pierdut, să se înscrie într-un alt ciclu de progres din acest punct de vedere", a declarat Drăghici.

Acesta a adăugat că lipsa de investiţii din sectorul energetic a dus la exodul specialiştilor, ceea va pune România în situaţia de a nu mai avea cu cine să pună în practică un concept clar de dezvoltare energetică.

"Cu toate acestea, nu pot să nu observ următorul lucru îngrijorător: decăderea despre care vorbeam, din ultimul deceniu, are la bază în primul şi în primul rând o lipsă de investiţii atât în ceea ce înseamnă generarea de electricitate, în explorarea de zăcăminte noi, cât şi în ceea ce înseamnă investiţii în modernizarea infrastructurii energetice în ansamblul acesteia. Lipsa de investiţii a adus un efect secundar şi anume o lipsă de capacitate în industrie, inclusiv la nivelul constructorilor din domeniu, un exod de specialişti. Aceste lucru trage un semnal de alarmă pentru următorii zece ani, pentru că şi dacă noi în acest moment ne-am hotărî şi am avea ceea ce încă nu avem, un concept clar de dezvoltare energetică în direcţia securităţii energetice, ar trebui să ne punem întrebarea cu cine vom reuşi să ducem la bun sfârşit aceste lucruri. Consider că securitatea energetică a avut de suferit în ultimul deceniu şi sunt rezervat în legătură cu viitorii zece ani, dar optimist în ceea ce înseamnă rezervele pe care România le are, atât la nivel de resurse, cât şi la cel de resursă umană", a menţionat consultantul EY.

