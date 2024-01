Cred că pot face o figură frumoasă la Tottenham, spune atacantul german Timo Werner

Atacantul german Timo Werner crede că ar putea deveni un jucător de bază la Tottenham Hotspur, echipa lui Radu Drăguşin, sub "bagheta" antrenorului Ange Postecoglou, fără a fi neapărat golgheterul formaţiei, scrie DPA.

Timo Werner a fost împrumutat de clubul german de fotbal RB Leipzig la echipa Tottenham, pentru restul sezonului, cu opţiunea unui transfer definitiv în vară. Internaţionalul de 27 de ani a revenit în Premier League, după ce a jucat între 2020 şi 2022 în tricoul echipei Chelsea, cu care a cucerit trofeul Ligii Campionilor în 2021, după o finală cu Manchester City, potrivit Agerpres.

În meciul cu Manchester United (2-2) el a oferit o pasă decisivă.

"Am vrut să câştigăm cele trei puncte, nu am reuşit, dar am făcut un joc bun. Nu este uşor să câştigi pe Old Trafford şi da, sunt foarte mulţumit de jocul meu. Cred că, la cerinţele pe care le are de la mine antrenorul, pot face jocuri foarte bune, fără a fi neapărat principalul marcator al echipei ", a spus Werner.Tottenham Hotspur a remizat pe stadionul Old Trafford, în compania formaţiei Manchester United, duminică seara, în cadrul etapei a 21-a din Premier League.United a condus de două ori pe "Teatrul Viselor", cum este supranumit legendarul stadion din Manchester, prin golurile marcate de Rasmus Hojlund (3) şi Marcus Rashford (40), însă Tottenham a revenit şi a egalat de fiecare dată, prin Richarlison (19) şi Rodrigo Bentancur (46).Drăguşin (21 ani), purtătorul tricoului cu numărul 6 la Spurs, a început meciul pe banca de rezerve, fiind introdus în joc de Postecoglou în minutul 85, în locul lui Oliver Skipp.Internaţionalul român s-a transferat săptămâna trecută la Tottenham de la echipa italiană Genoa, în schimbul sumei de aproximativ 30 de milioane de euro. El a semnat un contract valabil până în 2030 cu clubul englez.Tottenham se află pe locul 5 în clasament, cu 40 de puncte, la cinci puncte de liderul Liverpool.