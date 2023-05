Creșterea imunității la copii: Cum ajută vitamina C și alți aliați puternici

De câte ori copiii încep un nou an școlar și pleacă în vacanțe sau pur și simplu la trecerea între sezoane, imunitatea copiilor este întotdeauna o mare preocupare pentru părinți, deoarece diverse forme de răceală, gripă și chiar alergii amenință mereu. Ca părinte, îți dorești tot ce este mai bun pentru copiii tăi. Aceasta înseamnă să le asiguri o dietă echilibrată – atât cât se poate – să încurajezi timpul de joacă afară și chiar să-i lași să se murdărească puțin pentru a ajuta la construirea imunității.

Cu toate aceste intenții bune apar totuși, dilemele de parenting. Una din ele fiind legată de posibilele modalități de a stimula sistemul imunitar și de a îndepărta COVID-19 și orice alte boli. Ce poți face pentru a menține copiii sănătoși? Cum poți oferi sprijin imunitar pentru copiii? Sunt bune suplimentele și vitaminele pentru copii?

Cum poți stimula imunitatea copiilor?

Unele obiceiuri sănătoase pot servi ca un rapel pentru imunitatea copiilor, ajutând sistemul lor imunitar să lupte mai eficient împotriva agenților patogeni și să-i ajute să se recupereze rapid. În același mod, unele strategii pentru susținerea unui sistem imunitar sănătos includ consumul mai multor legume, somnul suficient și spălarea regulată a mâinilor, dar asta nu este tot.

● Asigură-te că dorm suficient

Privarea de somn suprimă funcționalitatea sistemului imunitar, ceea ce face copiii susceptibili la infecții. Cantitatea de somn de care are nevoie un copil variază în funcție de vârstă (de la 12 la 16 ore pe zi pentru sugari la opt până la 10 ore pentru adolescenți) și, de asemenea, de la copil la copil. Somnul sănătos poate fi încurajat și de limitarea ecranelor mai ales pentru adolescenți. Dispozitivele ar trebui să fie închise cu o oră sau două înainte de culcare și, de preferință, să nu stea în dormitor noaptea.

● Exercițiile fizice

Exercițiile fizice mențin copiii sănătoși și mai puțin predispusi la îmbolnăviri. Acest lucru nu trebuie să însemne să faci un sport sau să mergi la sală, ar putea fi un joc la locul de joacă, simplul fapt de a merge la o plimbare, iar activitățile distractive de familie pot include mersul pe bicicletă, drumețiile, patinajul, baschetul și tenisul. Exercițiile nu trebuie să ia timp din programul de somn sau să provoace epuizare, ambele putând provoca probleme pentru imunitatea copiilor.

● Gestionează stresul

Stresul slăbește imunitatea copiilor, producând mai puține globule albe care luptă împotriva germenilor și a infecțiilor. Atunci când copilul se află într-o stare de stres sau anxietate, rezervele de nutrienți sunt direcționate din alte sisteme, cum ar fi cel imunitar, reproductiv și digestiv, pentru a ajuta organismul să facă față. Petrece cât mai mult timp împreună ca familie și crează oportunități pentru copiii tăi de a vorbi despre orice i-ar putea îngrijora.

● Asigură-te că ești la curent cu vaccinurile importante

Menținerea la curent cu vaccinările recomandate de copilărie ale copilului poate ajuta sistemul imunitar să rămână pregătit și să lupte împotriva agenților patogeni periculoși, cum ar fi cei care provoacă meningită, poliomielită și varicelă. Vaccinările lucrează cu sistemul imunitar al copilului pentru a-l învăța să recunoască anumite bacterii și viruși pe care i-ar putea întâlni, și pentru a fi gata să-i combată.

● Nu uita de precauțiile simple

Reducerea germenilor nu stimulează din punct de vedere tehnic imunitatea copiilor, dar este o modalitate excelentă de a reduce stresul asupra sistemului imunitar al acestuia. Și aici întră: spălarea mâinilor, șervețelele de unică folosință, purtarea măștilor...

● Dieta sănătoasă

Lucrurile pe care copiii le mănâncă au un impact uriaș asupra sănătății și dezvoltării lor, fie pozitive, fie negative. În cazul în care copilul consumă cantități mari de zaharuri și alimente prăjite în comparație cu alimentele proaspete, vor lipsi nutrienții de care este nevoie pentru a proteja imunitatea copiilor, iar sistemul său imunitar poate fi reprimat.

"Sănătos" înseamnă o dietă cu multe fructe și legume (se recomandă cinci porții pe zi și ar trebui să ocupe jumătate din fiecare farfurie de masă), cereale integrale și proteine slabe. O dietă sănătoasă are, de asemenea, lactate sau o altă sursă de calciu și grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiurile vegetale.

Nucile, semințele și fasolea sunt gustări bune pentru a promova imunitatea. Conțin zinc, care este unul dintre cele mai importante minerale care întăresc sistemul imunitar al copiilor, precum și vitamina E și grăsimi sănătoase. Ele susțin sistemul imunitar să funcționeze optim deoarece au proprietăți antioxidante.

Stimulente pentru creșterea imunității la copii

Există multe suplimente pentru a stimula imunitatea copiilor. În timp ce nu s-a hotarât încă faptul dacă cele mai multe dintre ele fac o diferență reală, nici unul dintre acestea nu trebuie să ia locul unei diete sănătoase. Totuși, există momente când și suplimentele au sens. Dacă ai un copil pretențios la mâncare care refuză sistematic legumele sau are o dietă limitată, suplimentele pot fi o idee bună pentru a crește imunitatea copiilor și pentru a-i obține nutrienții de care are nevoie pentru o dezvoltare normală.

Fiecare etapă a răspunsului imun al organismului se bazează pe prezența multor micronutrienți. Exemple de nutrienți care au fost identificați ca fiind critici pentru creșterea și funcționarea celulelor imunitare includ vitamina C, vitamina D, zinc, seleniu, fier și proteine (inclusiv aminoacidul tip glutamină).

Ce vitamine / minerale ajută copiii să nu se îmbolnăvească?

Menținerea unui sistem imunitar puternic este esențială pentru a trăi o viață lungă și sănătoasă. Deoarece majoritatea multivitaminelor conțin mai mulți nutrienți care contribuie la o funcție prosperă a sistemului imunitar, administrarea unei multivitamine poate ajuta la menținerea în formă maximă.

● Stimulează imunitatea copiilor cu Vitamina D

Starea corespunzătoare a vitaminei D la copii previne răceala și gripa, dar ajută la construirea și reglarea sistemului pentru imunitatea copiilor. Copiii care au un statut scăzut de vitamina D, sunt mult mai susceptibili la răceli și gripă. Cea mai mare parte a vitaminei D se poate obține prin expunerea la soare, dar acest lucru este mai greu de făcut atunci când se utilizează protecție solară, în lunile mai reci și în timpul anului școlar.

În plus, este dificil pentru copii să primească suficientă vitamina D din alimente pentru că cele care au cantități mai mari de vitamina D nu sunt în meniul tipic al unui copil. Acestea includ pește gras (cum ar fi păstrăv, somon, ton și sardine) și ciuperci. Alimentele fortificate, cum ar fi laptele, iaurtul, sucul de portocale și alternativele de lapte non-lactate (cum ar fi soia sau laptele de migdale) asigură aproximativ 5% până la 25% din cantitatea zilnică recomandată de vitamina D.

De aceea, pentru a crește imunitatea copiilor, în funcție de rezultatele unui test de sânge, un supliment de vitamina D ar putea fi necesar. Cât despre bebelușii care sunt alăptați, aceștia au nevoie cu siguranță de un supliment de vitamina D.

● Stimulează imunitatea copiilor cu Zinc

Unul dintre cele mai importante minerale care poate crește imunitatea copiilor este zincul. Acesta este prezent în tot corpul și în plus, corpul folosește, de asemenea, zinc pentru a produce ADN (materialul genetic din celule) și proteine. Zincul este un nutrient de care oamenii au nevoie pentru a rămâne sănătoși și care ajută sistemul imunitar să lupte împotriva bacteriilor și virușilor invadatori. De aceea, pentru a crește imunitatea copiilor se recomandă o alimentație bazată pe carne roșie, păsări de curte, stridii, fasole, nuci, dar și suplimente pe bază de zinc pentru copiii mai mofturoși.

● Stimulează imunitatea copiilor cu Vitamina C

Vitamina C este esențială pentru creșterea imunității. Ca antioxidant, vitamina C copii reduce radicalii liberi formați în organism și ajută la prevenirea deteriorării celulelor sănătoase ale corpului copilului tău. O altă funcție importantă a vitaminei C este rolul pe care îl joacă în sprijinirea creșterii și dezvoltării sănătoase a oaselor și dinților copilului tău. Mai mult, joacă un rol important în menținerea formării colagenului pentru sănătatea pielii, susține absorbția fierului și menține sănătatea sistemului nervos.

Din păcate, organismul uman nu poate produce vitamina C în sine. Vitamina C este o vitamină solubilă în apă care nu este stocată în organism, de aceea este important ca toți copiii să primească zilnic suficientă vitamina C. Este prezentă în cantitate mare în citrice (portocale, lămâi, limes și grapefruit). Mai mult, aceste fructe conțin și alți nutrienți, cum ar fi calciu, fosfor, potasiu și magneziu, care pot îmbunătăți sănătatea generală.

Recomandarea specialistului de la FarmaciaMea.ro este pentru vitamina C copii de la Secom. Cu gust plăcut de portocale și o formă lichidă pentru administrare ușoară, vitamina C copii de la Secom este o formă naturală de vitamina C ce oferă suport în funcționarea normală a sistemului imunitar al copilului tău. Acest produs întărește imunitatea copiilor, și are și toate celelalte beneficii ale vitaminei C legate de: formarea colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge, a sistemului osos, a ligamentelor, a gingiilor, a dinților și a pielii; protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ; funcționarea normală a sistemului nervos și menținerea sănătății psihice; reducerea oboselii și a extenuării; menținerea nivelului normal al histaminei în sânge, suport în echilibrarea manifestărilor asociate proceselor alergice; favorizarea reducerii manifestărilor caracteristice episoadelor de acut în cazul infecțiilor respiratorii.