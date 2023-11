CSA Steaua - FC Rapid | Bergodi, nemulțumit de prestația echipei sale: 'Azi nu am fost cum ar fi trebuit să fim'

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat, miercuri seara, după rezultatul de egalitate, 1-1, cu CSA Steaua din Cupa României, că formaţia sa nu a făcut un joc reuşit, fiind pusă în dificultate de divizionara secundă, scrie Agerpres.

"Am luat un punct, dar cu siguranţă puteam juca mai bine. Nu ne ajută prea mult acest punct, rămâne să vedem rezultatul dintre CFR şi U Cluj. Nu am făcut un meci reuşit. Azi nu am fost cum ar fi trebuit să fim, CSA Steaua ne-a pus probleme. Ei au jucat bine, noi mai puţin bine. Dar mergem înainte pentru că avem un meci important duminică", a afirmat Bergodi într-o conferinţă de presă.

"Ştiam că CSA Steaua are această ambiţie, era normal să fie aşa pentru că a fost un derby cu Rapid. S-a văzut la ei această dăruire. În schimb, noi am prins o zi mai slabă. Nu am făcut un meci bun, nu e vorba că nu a jucat Săpunaru sau altcineva. Suporterii au mereu aşteptări mari de la noi, e normal, pentru că ei sunt întotdeauna la un nivel ridicat. Ei vor fi şi duminică pe Arena Naţională şi vom încerca să le facem un cadou, să scoatem puncte acolo cu echipa de pe primul loc", a adăugat tehnicianul italian.

El susţine că nu este îngrijorat de evoluţiile mai slabe ale formaţiei sale în deplasare.

"Eu spun că avem un lot bun, îi văd la antrenamente, dar azi nu am făcut un meci aşa de bun. Nu am jucat bine, dar nu pot să dau nume, cine m-a dezamăgit sau cine a jucat mai bine, asta vorbesc cu jucătorii. Nu ştiu de ce avem probleme cu echipele mai slab cotate. Şi oricum nu vorbesc în public despre asta, analizez cu jucătorii. Dar e un fapt adevărat că nu am avut prestaţii bune cu echipele mai slab cotate. Nu mă îngrijorează însă rezultatele slabe din deplasare, suntem acolo sus în campionat datorită evoluţiile avute. Punctele câştigate au fost meritate", a precizat Cristiano Bergodi.

Formaţia de ligă secundă CSA Steaua Bucureşti a ţinut-o în şah pe Rapid Bucureşti, scor 0-0, miercuri seara, în Ghencea, într-un meci din Grupa B a Cupei României la fotbal.