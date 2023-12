CTP dezvăluie informaţii noi despre implicarea lui Ion Iliescu în Revoluţia din 1989: Eu nu ştiam acest lucru

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu face dezvăluiri inedite despre implicarea fostului președinte al României Ion Iliescu în Revoluția din 1989. CTP spune că a aflat detaliile chiar de la procurorul de caz care a coordonat Dosarul Revoluției.

”Cel care a coordonat acest dosar, al Revoluției, este domnul procuror Pițu. Am fost chemat să depun mărturie atât în dosarul Revoluției cât și în cel al Mineriadei din 1990, ceea ce am și făcut. Și cu această ocazie am putut să stau de vorbă cu domnul Pițu. Au fost niște discuții ieșite din comun. Un om cu o minte foarte puternică, capacitate de organizare, de a așeza lucrurile în context, de a ține seama de tot, de a nu uita nimic. Și am aflat un lucru pe care nu-l știam. Eu, participant la Revoluție în noaptea aceea, și după aceea, eu nu știam un lucru.Știați că Ion Iliescu a fost primit la MApN, în după-amiaza zilei, după ce a plecat de la televiziune, și acolo a fost așteptat și primit cu protocol militar pentru un șef de stat? Asta n-am știut, dumneavoastră ați știut? El a pretins tot timpul că ”domne, eu eram un cetățean, de la Editura Tehnică”. Nu știu dacă-l vom putea vedea pe Ion Iliescu împins pe cap și băgat în mașină”, a povestit CTP în emisiunea Cap Limpede.