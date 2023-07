CTP recunoaște: Am fost dat afară de la Digi 24/ A face parte din ceea ce se numește acum presă e o înjosire din punct de vedere moral și intelectual

Cristian Tudor Popescu deplânge situația jurnalismului din România, considerând că jurnalismul independent va putea să mai existe doar în mediul online.

Într-o sesiune de întrebări pe Reddit, Cristian Tudor Popescu a vorbit despre întreruperea legăturilor cu Digi 24 și de planurile de viitor. El anunță că se va îndrepta spre un alt canal media, respectiv mediul online.

"Am fost concediat de Digi24. Nu doresc să fac altă emisiune la nicio televiziune, e posibil să apar din toamnă la o emisiune online. Cu domnul în cauză (n.r. - Cosmin Prelipceanu) am încetat colaborarea acum 4 ani. Cu Digi24, acum un an. De fapt, n-a fost nicio colaborare, am fost prezent în platoul acestei televiziuni și am spus ce am avut de spus.”

Cristian Tudor Popescu mărturisește și că, din punct de vedere financiar colaborarea cu Digi24, postul TV cu care a încetat colaborarea în urmă cu un an, nu a fost una pe care să o regrete, mărturisind că remunerația lunară nu a mai fost modificată de instituția media de 7 ani.

”Financiar, am fost remunerat de Digi24 cu o sumă lunară, neschimbată vreme de 7 ani, mult mai mică decât cele vânturate pe net de cotarlele de presă.”

El își manifestă dezamăgirea și cu privire la starea masa-media din prezent.

„Nu mai sunt de mult jurnalist. Consider că a face parte din ceea ce se numește acum presă e o înjosire din punct de vedere moral și intelectual. Deci, nu comentez domeniul. Jurnaliștii independenți vor rămâne independenți pe net," a declarat CTP.