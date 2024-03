VIDEO Cu alegeri în desfășurare, Ucraina atacă dur Rusia: două rafinării ale Rosneft au fost făcute scrum

Ruşii votează până duminică la alegerile prezidenţiale de trei zile, preşedintele Vladimir Putin acuzând vineri Ucraina că încearcă să saboteze scrutinul pe care sigur îl va câştiga. Putin a promis răzbunare pentru atacurile ucrainenilor.

Rafinăria Syzran, din regiunea fluviului Volga, a luat foc, dar un atac asupra rafinăriei Novokubişev a fost dejucat, a declarat guvernatorul Dmitri Azarov, într-o declaraţie pe aplicaţia de mesagerie Telegram. El a spus că lucrătorii ambelor fabrici au fost evacuaţi şi nu au fost victime.

Imaginile neverificate publicate online au arătat ceea ce părea a fi un incendiu major la rafinăria Syzran, serviciile de urgenţă lucrând la faţa locului.

În ultimele săptămâni, Ucraina a vizat puternic infrastructura petrolieră a Rusiei, lovind rafinăriile din toată Rusia europeană.

Guvernatorul provinciei de frontieră Belgorod, aflată sub atac aproape constant în ultimele luni, a declarat că cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite într-o lovitură cu dronă asupra unei maşini care circula în apropierea graniţei cu Ucraina.

Drones attacked two oil refineries in Russia's Samara region



The drones struck the territory of an oil refinery in Syzran, causing a fire that currently spans 500 square meters. pic.twitter.com/zhLyRSO3yd