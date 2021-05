Cu liftul de sticlă prin înaltul New York-ului

V - ați întrebat vreodată cum ar fi să vă plimbați cu un lift de sticlă pe unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din New York?

Ei bine, vizitatorii vor putea face în curând acest lucru datorită 'Summit One Vanderbilt', o atracție nou-nouță care se va deschide la turnul One Vanderbilt din Manhattan în luna octombrie, relatează cnn.com

Urcarea cu liftul închis, din sticlă, care va parcurge 369 de metri până în exteriorul clădirii oferă vederi de neuitat asupra orașului New York.

Cei care caută ceva și mai îndrăzneț pot opta pentru levitație. O colecție de cutii de sticlă transparente care ies din turn, suspendând oaspeții la 100 de metri deasupra bulevardului Madison.

Ambele vor fi bazate pe o zonă de divertisment pe patru niveluri, 65.000 de metri pătrați și deschiderea punții de observare la vârful One Vanderbilt, o investiție de 3,3 miliarde de dolari, care se ridică la 427 de metri, făcându-l al patrulea cel mai înalt loc din New York City. Cel mai înalt este One World Trade Center, măsurând 541 de metri.

Summit One Vanderbilt va conține o cafenea numită Après, un bar pe terasă, tarabe cu produse alimentare și „cea mai înaltă pajiște alpină urbană în aer liber din lume”.

Între timp, echipa de la agenția creativă Kenzo Digital a creat o instalație de artă captivantă care va fi dezvăluită în curând pentru platforma de observare.

"Am creat o destinație care oferă o experiență interactivă, care va fi amintită pentru o viață cu cele mai bune vederi amplificate din tot New York City", a declarat Marc Holliday, președinte și CEO al SL Green într-un comunicat.