Dan Negru, viitorul primar al Timișoarei? Ce spune vedeta tv despre o eventuală candidatură

Dan Negru este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România. Ar lăsa, însă, televiziunea pentru o candidatură la Primăria Timișoarei? Vedeta tv neagă ferm informațiile apărute în presă: „Nu candidez!”. „Mă îngrijorează sondajul unor partide în Timișoara în care apar cu vreo 45%. Ce să caut eu, prezentatorul acolo?”, adaugă Dan Negru.

„Candidatura mea prin politică e o minciună care reapare mereu în ziare! E din nou știre. NU CANDIDEZ ! Dar mă îngrijorează sondajul unor partide în Timișoara în care apar cu vreo 45%. Ce să caut eu, prezentatorul acolo? Dacă votăm pasional, fără creier, votăm iar strâmb! Opera din centrul Timișoarei a fost construită pe vremea când Karoly Kuttel a fost primar. El și-a cheltuit o mare parte din averea personală pentru construcția clădirii. A murit la 57 de ani și n-a apucat s-o vadă terminată. Ăștia sunt oamenii de care are nevoie Timișoara! De oameni mari și nu de păcălicii care au fost primari în ultimii 30 de ani. Și nicidecum de un păcălici de la tv ca mine! Orwell avea dreptate : “un popor care alege politiceni corupți, impostori, hoți și trădători, nu este victimă ci complice”. Eu, de fiecare dată când am votat am devenit complice”, scrie Dan Negru pe Facebook.