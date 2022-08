Dana Budeanu își scoate pălăria în fața lui David Popovici: 'Un mare OM, nascut si crescut in tara care n a facut NIMIC pentru el'

Dana Budeanu își scoate pălătia în fața campionului european și mondial David popovici, despre care spune că este un "mare OM".

"David Popovici

O minune de baiat, care vorbeste la saptesprezece ani ca un om mare…si este! Este un mare OM, nascut si crescut in tara care n a facut NIMIC pentru el si care astazi, stangaci, dezobisnuita de a mai avea campioni, si l asuma!

David Popovici nu este al Romaniei si al romanilor! Noi si Romania nu am facut NIMIC pentru David!

David a crescut intr o familie ca doar cele foarte putine ramase astazi, minunate, apoi a inotat printre cei mai multi ai generatiei lui, cei multi pierduti intre retelele sociale, parinti defazati si dascali de nota sapte si a ajuns campionul lumii! S A SALVAT!

Cei care astazi se agata cu cate o poza sau premiu de un inger care si a crescut aripile SINGUR…sunt aceia care au ingropat ROMANIA, sportul romanesc, generatii de copii, credinta in DUMNEZEU, identitatea NATIONALA!

JOS LABELE DE PE EL!

Noi nu te meritam, David! Parintii tai, da! Antrenorul tau, da! Noi n am facut nimic pentru tine, ci doar ne am complacut in mizeria ce astazi a inghitit tot ceea ce e pur si sfant intr o tara: COPIII!

Multumim ca esti un exemplu pentru alti copii, alti copii care vor sa creada ca vor reusi SINGURI! Esti un exemplu pentru fetitele mele, care sunt de varsta ta, care acum cand eu scriu acest umil text, joaca fotbal pe un maidan cu alti copii de natii amestecate, care viseaza toti sa fie campioni!

Multumesc ca am plans, simtind emotia parintelui ce viseaza ca puiul sau sa fie fericit!

Sa fii fericit…CAMPION AL SUFLETELOR NOASTRE!", a scris Dana Budeanu.