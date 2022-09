Dana Budeanu, după ultima decizie a Guvernului: 'Cer intervenția Serviciului Român de Informații'

Dana Budeanu reacționează la decizia Guvernului Ciucă de a reduce pragul de consum pentru prețul plafonat la energie electrică „pentru a încuraja românii să facă economie la curent”. Autoarea rubricii „Verdict politic” cere intervenția SRI, afirmând că românii sunt călcați în picioare și sunt privați de dreptul de acces la resursele naționale, la educație și sănătate.

„DOMNULE HELVIG?

DE CAND AU AJUNS PENSATII PNL LA PUTERE, PUSI, CA N AU CASTIGAT ALEGERILE, ASADAR IMPOTRIVA VOTULUI DEMOCRATIC AL POPORULUI, AU FOST SUBMINATE ECONOMIA SI SIGURANTA NATIONALA PERMANENT! S AU INCALCAT CONSTITUTIA SI DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI PERMANENT! S A INGROPAT TARA DPDV TOT!

NU AVEAM DE CE SA AJUNGEM IN ACEASTA SITUATIE!

CER INTERVENTIA SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII, AVAND IN VEDERE CA NOI, CETATENII CARE SUSTINEM 100% DPDV TOT ROMANIA, SUNTEM CALCATI IN PICIOARE LA PROPRIU SI FIGURAT SI PLATIM ASEMENEA CU VIATA IN FIECARE ZI!!! CU VIATA!

OAMENII AU MURIT DE FOAME SI BOALA SUB ACEST REGIM POLITIC! SIGURANTA NOASTRA A TUTUROR ESTE IN PERICOL! SUNTEM, FARA FREPT DE APEL, PRIVATI DE ACCESUL LA RESURSELE NATIONALE, LA EDUCATIE, LA SANATATE! SE INTAMPLA ACEST LUCRU ORGANIZAT SI DECI ESTE NECESARA INTERVENTIA STRUCTURILOR DE FORTA ALE STATULUI!”, scrie Dana Budeanu pe Facebook.

Context

Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a prezentat, joi, la finalul ședinței de Guvern, noile reglementări care se vor aplica până pe 31 august 2023 pentru prețurile la energie electrică și gaze naturale.

La energie electrică, prețul plafonat va fi de maximum 0,68 lei/kWh în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 - 100 KWh inclusiv. Pentru românii care consumă energie electrică peste 100 de kWH/lună, guvernul oferă preț plafonat de 0,80 lei/kWh doar până la 255 de kWh, față de 300 de kWh ca până acum.

„Încercam sa stimulam populatia sa faca o economie, pretul de 80 de bani se aplica pentru primii 255 de kwH din acest plafon, restul pana la 300 la pretul din contract”, a explicat ministrul.