David Popovici: 'Eu zic că am obţinut fix ce am vrut în finala de ştafetă mixtă'

Delegaţia României are un palmares de trei medalii, două de aur şi un argint, după două zile de întreceri la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Otopeni, ultima fiind cucerită la ştafetă mixtă 4x100 m liber, unde David Popovici a dat din nou tonul în lupta pentru podium, potrivit Agerpres.

''Publicul ne-a ajutat foarte mult. E cel mai tare lucru ca sportiv să intri pe arena ta, pe câmpul tău de luptă, şi să auzi pe fundal vuietul. Îmi place foarte mult să stau să-i urmăresc pe colegii mei, cred că îmi place mai mult să fac parte dintr-o ştafetă, deşi sunt destul de începător la asta, pot să spun. Sunt nou în acest club al ştafetelor, dar e foarte frumos să stai pe margine şi să-ţi încurajezi colegii, să stai cu sufletul la gură. Am făcut un efort comun, am muncit fiecare cât de bine am putut, am stabilit să ne facem cursa cât de bine putem şi eu zic că am obţinut fix ce am vrut. Mă bucură publicul, mă bucură atmosfera, energia pe care o primim şi faptul că am reuşit să adunăm atât de mulţi oameni să vină într-un loc şi să urmărească sportul ăsta pe care îl iubim cu toţii, înotul, nataţia'', a declarat David Popovici după finală.

Deşi a intrat în finala de la ştafetă mixtă 4x100 m liber cu al şaselea timp, România, cu câteva modificări în cvartetul iniţial, Patrick Dinu în locul lui Ştefan Vlad Stancu, Bianca Costea în locul Irinei Ana Preda, respectiv Rebecca Diaconescu în locul Anastasiei Bako, a dominat primele trei schimburi, dar pe ultima sută de metri Ungaria a preluat conducerea şi nu a mai cedat-o până la final.

Rebecca Aimee Diaconescu, ultimul schimb al ştafetei române, a tras la maxim, dar nu a reuşit să termine pe primul loc: ''Am avut emoţii mari, am dat tot ce am putut şi sunt foarte bucuroasă cu argintul. Cum au vrut antrenorii, aşa m-au pus, aşa am înotat şi am tras cât am putut. Medalia este ceva extraordinar, am muncit mult să ajung aici şi sunt foarte bucuroasă de rezultat. Atmosfera este extraordinară şi îi apreciez pe toţi suporterii. Este prima mea medalie la Europenele de juniori. În finala de la 50 m spate am dat tot ce am putut şi acolo şi sunt foarte bucuroasă de locul 6''.

Bianca Costea, calificată şi în finala de la 50 m liber de joi: ''Cu toţii ne-am propus să facem cea mai bună cursă a noastră şi cu siguranţă David are o experienţă mult mai mare în acest domeniu şi avem ce învăţa de la el''.

Campionatele Europene de înot pentru juniori 2022 se desfăşoară la Complexul Olimpic de Nataţie Otopeni în perioada 5-10 iulie. La competiţie participă 494 de sportivi din 42 de ţări. România este reprezentată de 26 de înotători, 14 la masculin şi 12 la feminin.