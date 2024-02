Deputatul Dumitru Coarnă 'distruge' AUR după demisia din partid: 'Monștri care vor distruge România, la propriu'

Deputatul Dumitru Coarnă, fost membru AUR, explică motivele plecării sale din partid, criticând conducerea partidului pentru practici pe care le consideră nedemocratice și periculoase. Coarnă descrie o lipsă de transparență și meritocrație în AUR, acuzând liderii de manipulare și de încercări de a controla strict structura partidului. Acesta susține că avut încercări de a construi un partid bazat pe merit și diversitate profesională în filiala sa, dar s-a lovit de rezistența conducerii centrale.

După ce enumeră demersurile pentru constituirea filialei AUR Călărași, până la momentul inițierii alegerilor interne, Coarnă afirmă că liderii de la centru ai partidului nu doresc înființarea de filiale județene de teamă că pierd puterea.

„Am demisionat cu intreaga organizatie AUR Calarasi, duminica, 4 februarie 2024. Eu stiam ce urmeaza, adica era clar pentru mine ca se oprea jocul asta. Deci eu oricum opream jocul, pentru ca nu vreau sa particip la construirea unor monstri politici. Nu vreau sa am constiinta incarcata cu niste oameni care vor ajunge in functii de conducere, oameni care sunt diabolici. Nu vreau sa am constiinta incarcata cu monstri din astia care vor distruge Romania, la propriu. Am avut niste discutii cu ei, asa, in particular, si le spuneam „Domnule, daca voi la 15% va comportati asa brutal, grobian, primitiv, voi la 50%, efectiv ne impuscati. Voi, daca ajungeti la 50%, ne impuscati in strada. Au fost discutiile in privat. Sigur ca putem dezvolta discutia aici, vorbind despre materialele de propaganda politica pe care le trimiteau fortat sa le cumpere organizatiile locale. Adica, vrei nu vrei, cumpara steaguri, vrei, nu vrei, cumpara geaca, vrei, nu vrei cumpara tricou, corturi, ca sa nu mai spun ca erau supraevaluate de trei-patru ori. Eu am spus: „Domnule presedinte, am la Calarasi firme care produc lucrurile din astea la un pret rezonabil, de trei ori mai mic decat al vostru” si asa mai departe. Deranjul era si aici. Ca sa nu va mai spun ca din ce am vazut, ce am vorbit prin tara, nu prea erau fiscalizate aceste bunuri care se tot vand. De exemplu, acum sunt niste pachete cu corturi si cu nu stiu ce tricouri acolo, undeva la 50.000 de lei, 10.000 de euro pentru fiecare judet. Am vorbit la Iasi, au platit oamenii 40.000 sau 50.000 de lei. Am vorbit la Timisoara, la Sibiu, la Arad, la Giurgiu, in toata tara asta. Bani care, in opinia mea, nu sunt fiscalizati. Nu am primit niciun fel de evidenta acolo. Toti cei care au cumparat materiale nu au primit niciun fel de document cum ca ar fi achitat o suma de bani pentru acele materiale. Banii i-au dat, materiale supraevaluate au primit, dar chitante nu au primit. Adica, bon de casa, nu au primit”, afirmă Coarnă, într-un interviu pentru aktual24.ro.

Coarnă îl acuză pe George Simion de comportament dictatorial și afirmă că președintele AUR visează la Președinția României.

Eu l-am vazut asa, in micimea lui, pe Simion ca isi doreste sa fie presedinte. L-am simtit eu, el se viseaza presedinte, ati vazut ca a platit niste publicatii care il compara cu Trump – noul „Trump al Romaniei”, George Simion. Ma gandesc cat o fi costat afirmatia asta? Am avut discutii si pe acele subventii pentru partidele politice, pentru ca acele subventii sunt centralizate intr-un cont pe care il folosesc doar doua trei persoane. In teritoriu nu ajunge niciun ban catre organizatiile locale ca sa se dezvolte. Ba mai mult de atat, ca vorbeam despre cotizatii: am un presedinte de la AUR Perisoru, un fermier. Omul asta a cheltuit, cu caravana medicala, din banii personali 50 000 de lei. Repet, 50.000 de lei a investit omul in caravana mobila trei zile sau patru zile, cat a stat in localitatea lui. Plus alte cheltuieli, tricouri, deplasari peste tot. Acesti bani au fost din fondurile proprii, din asa-zisele cotizatii pe care ar fi trebuit sa ni le scada sau sa ne trimita ei din acele subventii bani, sa inchiriem autocare si sa desfasuram acele activitati. Nu totul era pe baza de japca. Donati, donati! Discursul lui Simion in interior se bazeaza pe doua elemente: Munciti si dati-ne bani. Atat. Si are un discurs din asta imperativ, nu foloseste microfon decat el singur, sala nu are nevoie de microfon, nu e discutie interactiva. Un discurs, amenintator , dictatorial, eu am iesit de multe ori din sala cand vorbea George Simion. Atentie mare, va spun grija mare! Sa ne fereasca Dumnezeu de tipul asta de conducator. Sa ne fereasca Dumnezeu!