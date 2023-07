Dieta-minune a lui Ion Țiriac: Verișoara miliardarului a dezvăluit ce-l ajută să fie în formă maximă la 84 de ani

La 84 de ani pe care i-a împlinit în luna mai, Ion Țiriac este într-o formă de zile mari. Iubește ca-n adolescență, este iubit și are un stil de viață sănătos. Recent, verișoara sa a dezvăluit un secret despre alimentația acestuia.

Dieta-minune a lui Ion Țiriac este bazată pe preparate tradiționale, asta în pofida faptului că și-ar putea satisface absolut orice poftă. Există, însă, mâncăruri la care Țiriac a renunțat de ani buni. Și asta deoarece îi afectau și sănătatea, dar și silueta. Prin urmare, fostul tenismen a renunțat la mâncărurile grase pe care le adora în alte vremuri.

Dieta-minune a lui Ion Țiriac

Verişoara lui Ţiriac, Mariana Stanciu, dezvăluia în trecut că magnatul nu mai mânâncă mâncare grasă, cum o făcea înainte, pentru a avea grijă de sănătate şi de siluetă.

„Îi place lui cum gătesc, ce să zic? Nu e un om pretenţios la mâncare. Preferă mămăliguţa cu brânză, cârnăciori şi kaizer, ciorbele de burtă, de fasole, de legume, în general feluri tradiţionale. De fapt, şi invitaţii lui tot aşa mănâncă, nu vrea nimeni fandoseli. (…) Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale. Trebuie să aibă grijă şi de sănătate, şi de siluetă. Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, a spus Mariana Stanciu, citată de Impact.ro.

Marele regret al lui Ion Țiriac

Deși are tot ce și-ar putea un om, succes, notorietate, avere, Ion Țiriac regretă, însă, un lucru pe care oamenii de rând îl au.

„Singurul lucru pe care totuși pot spune că îl regret este că nu mi-am putut face o familie adevărată. Să merg la serviciu la 8 dimineața, să termin la 17, să am 20 de copii care să alerge în jurul meu și așa mai departe. Pentru că eu am fost tot timpul cu mai puțin talent și cu mai multă muncă. Am încercat întotdeauna să fiu un pic mai bun mâine decât azi. Și asta, la un moment dat, preia controlul asupra ta. Și asta înseamnă că nu îți poți împărți timpul”, a declarat Ion Ţiriac, potrivit ziare.com.