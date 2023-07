Dinamo-Univ Craiova: Eugen Neagoe nu se aștepta la un asemenea joc modest din partea echipei sale

Eugen Neagoe, antrenorul echipei Universitatea Craiova, nu se aştepta ca echipa sa să evolueze atât de slab în prima repriză şi aşteaptă mai mult de la jucătorii săi, anunță news.ro.

„Am făcut o primă repriză modestă, nici eu nu mă aşteptam să jucăm aşa modest, dar şi aşa am avut trei ocazii. În repriza a doua băieţii au avut o altă atitudine. Am vorbit la pauză, am avut ocazii, am marcat cele doua goluri. Una peste alta sunt mulţumit de rezultat, dar nu sunt mulţumit de joc şi mai ales de prima repriză.

Dinamo este o echipă periculoasă, o echipă cu atitudine. Au avut spirit. Bravo lui Ovidiu pentru ce a făcut aici!

I-am felicitat pe băieţi pentru atitudinea pe care au avut-o în repriza a doua, dar sunt trei puncte. Aştept însă mai mult de la toţi băieţii! Popică a apărat penalti,dar de aia este în poartă, să apere, nu să stea.

Îmi pare nespus de rău pentru Koljic, sper să nu fie nimic grav, dar a simţit o durerea şi sper să fie bine.

Dorinţă mare de trofee la Craiova, dar a fost o finală, mai avem 39! Sigur că ne dorim să ajungem la final primii, ne dorim să câştigăm Cupa, dar nu suntem singuri”, a declarat Eugen Neagoe după victoria cu 2-0 obţinută de echipa sa, Universitatea Craiova în faţa lui Dinamo.