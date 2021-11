Dispariția lui Shuai Peng - Imagini controversate prezentate de mass-media chineză

Sporeşte îngrijorarea privind dispariţia jucătoarea de tenis Shuai Peng care l-a acuzat pe fostul vicepremier de violenţă sexuală.

Fotografii, a căror autenticitate nu a fost verificată, înfăţişând-o pe Shuai Peng zâmbitoare, au apărut pe reţelele de socializare pe măsură ce creşte presiunea internaţională asupra Chinei pentru a oferi informaţii despre soarta jucătoarei chineez.

Mai multe ţări, inclusiv Statele Unite, şi-au exprimat „îngrijorarea”, iar Naţiunile Unite au cerut dovada că jucătoarea este în regulă, în timp ce hashtag-ul #WhereisPengShuai s-a răspândit rapid pe reţelele de socializare.

Patru fotografii cu campioana de tenis au fost postate pe contul de Twitter @shen_shiwei, etichetate de reţeaua de socializare drept „media afiliată statului chinez”.

O fotografie o arată pe o jucătoare zâmbitoare cu o pisică în braţe în ceea ce pare a fi casa ei. Pe fundal sunt vizibile jucării de pluş, un trofeu, un steag chinez şi acreditări. Un alt instantaneu arată un selfie al lui Peng Shuai cu o figură din Kung Fu panda, un film de animaţie pentru copii.

În fundal apare un cadru cu o imagine a lui Winnie the Pooh. Contul de Twitter în cauză se susţine că aceste fotografii au fost postate în privat de jucătoare pe o reţea de socializare pentru a le ura contactelor ei „un weekend fericit”.

Twitter este o reţea socială blocată în China şi numai persoanele cu software asemănător VPN o pot accesa.

