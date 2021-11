Dispariția lui Shuai Peng, primele imagini de la la ultima apariție - Fotografii puțin credibile au fost publicate în presa de stat chineză/ FOTO

Imagini cu Shuai Peng care ar fi fost distribuite de sportivă pe aplicaţia chineză WeChat de mesagerie şi socializare au fost postate, vineri seară, pe Twitter, de un jurnalist de la presa de stat din China.

“Pe WeChat monents al lui Peng Shuai tocmai ce au fost postate cele mai recente trei fotografii cu mesajul ‘Weekend fericit’. Prietena ei a distribuit cele trei fotografii şi o captură de ecran cu WeChat moments-ul lui Peng”, a notat jurnalistul Shen Shiwei.

WeChat moments este o funcţie a WeChat prin care utilizatorii pot distribui şi pot avea acces la informaţii limitate ale prietenilor din aplicaţie.

Fotografiile nu sunt datate, astfel că este greu de stabilit când au fost făcute, ceea ce face ca incertitudinile cu privire la situaţia sportivei să continue.

Peng Shuai, în vârstă de 35 de ani, l-a acuzat pe reţelele de socializare pe fostul vicepremier Zhang Gaoli - care din 2013 până în 2018 a fost unul dintre cei mai puternici şapte politicieni ai Chinei - că a forţat-o să facă sex în urmă cu trei ani, înainte de a o face amanta lui. Această acuzaţie a fost postată pe scurt pe 2 noiembrie pe contul oficial Weibo, echivalent chinezesc al Twitter, al jucătoarei. China a blocat rapid orice referire la acest mesaj. iar AFP nu a putut confirma dacă a fost scris personal de Shuai Peng.

De atunci, jucătoarea nu a comunicat direct şi nici nu a avut o apariţie publică şi Zhang Gaoli nu a reacţionat niciodată la aceste acuzaţii. Miercuri, canalul public chinezesc în limba engleză CGTN a dezvăluit o captură de ecran a unui e-mail atribuit lui Peng Shuai, pe care aceasta l-ar fi trimis conducerii WTA. La CNN, Simon şi-a reiterat îndoielile cu privire la autenticitatea acestui mesaj în care campioana îşi declară "false" acuzaţiile la adresa lui Zhang Gaoli. "Nu cred că acesta este deloc adevărul", a spus Simon pentru CNN, numind e-mailul drept o regie. "Dacă a fost obligată să îl scrie, dacă cineva l-a scris pentru ea, nu ştim [...] dar până nu vorbim personal cu ea, nu vom fi liniştiţi”, a spus oficialul WTA.

Întrebaţi de mai multe ori, purtătorii de cuvânt ai Ministerului chinez de Externe au spus că nu cunosc acest caz, refuzând să comenteze, argumentul fiind că nu este o problemă diplomatică.

