Dispută între sindicatele din educaţie din Maramureș pe tema unei investiţii într-o piscină

Reprezentanţii Sindicatului din Învăţământ "Spiru Haret" Maramureş consideră neavenită investiţia în acoperirea unei piscine a bazei de odihnă din staţiunea climaterică Ocna Şugatag, care a fost evaluată la aproape 500.000 de euro, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, vicepreşedintele sindicatului, prof. Ionuţ Cîrstea.

"Nu sunt împotriva acestei investiţii, însă suma avansată de liderii Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş (SLI MM - al doilea sindicat din educaţie din judeţ, n.red.) este mult prea mare, şi nu ştiu, nu îmi dau seama dacă o asemenea investiţie este necesară. Baza de odihnă din staţiunea Ocna Şugatag e folosită doar câteva luni pe an de salariaţii din învăţământ", a spus Ionuţ Cîrstea.Potrivit acestuia, ca fost vicelider al SLI MM, sindicatul este condus defectuos, iar multe dintre acţiunile sindicatului nu sunt suficient cunoscute sau nu se fac în beneficiul celor câteva mii de membri.În replică la afirmaţiile acestuia, preşedintele SLI MM, prof. Ioana Petreuş, a precizat într-o informare scrisă, remisă AGERPRES , că baza de odihnă şi piscina exterioară funcţionează doar în perioada verii, iar costurile de acoperire a piscinei ar putea ajunge la 250.000 de euro, şi nu 500.000 de euro."Hotărârea construirii piscinei interioare a fost luată în iunie 2018 de către Colegiul Liderilor (reprezentând toţi liderii sindicali SLI MM din unităţile de învăţământ din Maramureş) la propunerea dl.ui Ionuţ Cîrstea, vicepreşedinte SLI MM la acea vreme. Încă de la darea în folosinţă a hotelului Eurosind de la Ocna Şugatag din 2009 s-a discutat despre necesitatea unei piscine interioare. Hotelul are 24 de camere şi restaurant, funcţionează numai în sezonul estival având doar piscină exterioară. De hotelul Eurosind beneficiază, cu prioritate, membrii de sindicat, la jumătate de preţ, având rezervată perioada de vârf din sezonul estival pentru refacerea capacităţii de muncă. (...) De la hotărârea Colegiului Liderilor s-au făcut câteva demersuri în vederea realizării proiectului. Am obţinut o primă ofertă, pe email, de la un proiectant, în valoare de 250.000 de euro, ofertă care a fost refuzată de conducerea SLI MM. S-a încercat şi cu un al doilea proiectant, dar nu am primit încă nicio ofertă. Prin urmare, în acest moment nu putem vorbi de niciun fel de investiţi", a precizat Ioana Petreuş.Aceasta a mai menţionat că pe lângă investiţii, Colegiul Liderilor SLI MM a hotărât, în beneficiul membrilor de sindicat, programul social, cursuri de formare, parteneriate şi proiecte şi alte facilităţi contractate direct cu furnizori de produse şi servicii care apar în fiecare număr al Jurnalului sindical, publicaţia internă tipărită de sindicat.