Dodon recunoaște că a fost trecut pe linie moartă de Putin. Jigniri în rafală la adresa președintelui Maia Sandu: Făcătura asta de 45 de kg

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, l-ar fi trecut pe linie moartă pe Igor Dodon, după ce acesta a pierdut alegerile prezidențiale în fața Maiei Sandu. Socialistul, inculpat în mai multe dosare penale, recunoaște că nu a mai discutat de doi ani cu Putin, relatează stiripesurse.md

„Cu domnul Putin nu am discutat din 2021. În 2022 știți că au început arestările… arest la domiciliu etc. De atunci nu am mai vorbit. În ce relații sunt? Când o să vorbesc, o să vă spun”, a menționat astăzi Dodon, într-o intervenție pe rețelele de socializare.

În cadrul aceluiași live, Dodon a continuat tirul atacurilor la adresa președintei Maia Sandu: „Totul de ce se apucă Maia Sandu se transformă în scrob, așa cum a fost în clipul ei electoral acum trei ani. Reforma justiției - scrob, integrarea europeană - scrob, libertatea de exprimare - scrob, depolitizarea instituțiilor - la fel scrob”.

Ulterior, socialistul a recurs la jigniri, atunci când a amintit de fermierii protestatari din Piața Marii Adunări Naționale.

„Ați dat guvernarea Maiei Sandu… cei care ați arat cu tractorul în fața Parlamentului în 2020. Strigați „jos Dodon”, „jos Chicu”. Voi ați adus-o pe Maia Sandu. Acum eu cu ce să vă ajut, când am 30 de mandate în Parlament? Sau cum să mă duc să discut cu rușii ca să deschidă piața pentru merele noastre, dacă ați cocoțat-o acolo pe făcătura aceasta de 45 kg? Acum hai să o dăm jos prin alegeri. Sunt gata să vă ajut”, a spus triumfător Dodon.

În replică, internauții i-au reproșat socialistului că oamenii săi din teritoriu fac coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate. „Noi nu facem coaliție cu PAS în niciun raion. La mine în sat, în Sadova, primarul pe care l-am susținut a devenit independent. În consiliul sătesc, compus din 11 consilieri, cinci sunt din partea PSRM, patru de la PAS și doi independenți. Dacă consilierii socialiști vor vota pentru rezolvarea problemelor satului cu vecinul, cumătrul lui de la PAS, atunci asta înseamnă coaliție? Evident că nu este coaliție. Coaliție e atunci când semnezi un acord”, a punctat Dodon.

În opinia socialistului, Ilan Șor ar fi cel care încearcă să inducă ideea că PSRM a bătut palma cu PAS în mai multe raioane.

„Nu ascultați idiotismul acesta care îl bagă Șor și alții care au fugit din R. Moldova. Mare deștepți, care încearcă de acolo să ne învețe pe noi. Veniți acasă, băi băieți. Hai să luptăm aici. La nivel local, oamenii rezolvă problemele împreună. În Dubăsari s-a întâmplat la fel. A fost vot comun, dar asta nu înseamnă coaliție. Am văzut o campanie plătită foarte bine pentru denigrarea mea și a PSRM”, a mai spus Dodon.