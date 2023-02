Doliu în lumea artistică: Burt Bacharach, legendar cântăreț și compozitor, a murit la 94 de ani

Legendarul pianist și compozitor Burt Bacharach a murit la vârsta de 94 de ani. Pianist și compozitor de muzică pentru multe filme, Burt Bacharach a murit miercuri la locuința sa, din cauze naturale, a confirmat publicistul său pentru Associated Press, informează Mediafax.

Burt Bacharach a fost omul din spatele unor hit-uri precum „What The World Needs Now Is Love”, „I Say a Little Prayer” sau „Raindrops Keep Fallin 'on My Head”.

Distincții

În lunga sa carieră a câștigat șase premii Grammy și trei Oscaruri.

Potrivit cinemagia.ro, în 2001, a fost distins cu Premiul Polar Music, cu premiul Royal Swedish Academy of Music. A fost nominalizat la Premiul Tony de pe Broadway, în 1969, pentru muzica și versurile sale, ca parte a unei nominalizări la cel mai bun muzical pentru „Promisiunile ! Promisiunile!”.

A primit 6 premii Grammy din 1967, mai ales pentru „Cântecul anului” în 1986 („Pentru ce sunt prietenii”, interpretat de Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder).

Consideră „Alfie” (versuri de Hal David) drept favoritul său personal dintre toate melodiile pe care le-a compus.

Melodia de top

Melodia de top a lui Bacharach, „Raindrops Keep Falling on My Head” (cântată de BJ Thomas), a fost folosită în reclama britanică de televiziune pentru „Walkers”, în rolurile pe bicicletă create de Paul Newman și Katharine Ross în filmul Butch Cassidy and Sundance Kid (1969).

Ca invitat VIP al președintelui Barack Obama la Casa Albă, Bacharach și Hal David au primit trofeul Bibliotecii Congresului „Premiul Gershwin pentru cântec popular”. Bacharach tocmai împlinise 84 de ani. Pentru a închide seara, Wonder l-a prezentat pe președintele care a oferit plăcile pentru trofee lui Burt și Eunice David (acceptând în numele soțului ei, Hal), la Casa Albă, în mai 2012.