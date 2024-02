Dominic Fritz: Voi candida pentru un nou mandat de primar

Edilul-şef al Timişoarei, Dominic Fritz, a anunţat joi seară că va candida pentru un nou mandat de primar al oraşului, întrucât "a prins microbul Timişoarei" şi, alături de echipa sa, doreşte să continue parcursul european şi modern al municipiului, conform Agerpres.

"Abia am început, am prins de mult microbul Timişoarei şi de trei ani lucrez cu o echipă superbă să trezim un nou potenţial al Timişoarei şi, desigur, vreau să continui această muncă şi să continuăm un drum european şi modern pentru Timişoara", a afirmat primarul Fritz la Digi24.

În chestiunea comasării alegerilor europarlamentare cu cele locale, edilul a spus că aceasta este un "teatru politic" pentru a distrage atenţia de la problemele reale ale românilor.

"Motivul pentru acest teatru este acela de a vorbi despre altceva decât despre lucruri cu adevărat relevante pentru români - suprataxare, inflaţie, problemele din sănătate şi educaţie", a adăugat Dominic Fritz.

Problemele

În altă ordine de idei, preşedintele USR Timiş a subliniat că cea mai mare frustrare a concitadinilor este legată de traficul rutier, care se datorează, în mare parte, lipsei centurii ocolitoare a municipiului, pe unde să fie deviat traficul greu. Dacă se va finaliza centura de vest, din martie-aprilie se va putea circula mai bine, potrivit edilului.

Dominic Fritz a vorbit şi despre criza acută de şoferi de pe mijloacele de transport în comun din Timişoara, punctând că este nevoie de 150 de astfel de angajaţi.

"Pe transportul în comun, cel mai mare salt a fost înlocuirea întregii flote de transport - tramvaie, troleibuze, autobuze -, am asigurat finanţarea record de 75 de milioane de euro, atrasă anul trecut, în acest sens. Mai avem problema cu atragerea şoferilor. Ne lipsesc 150 de şoferi, de aceea, unele curse nu merg conform traficului, Avem salarii bune. Anul trecut am crescut salariul cu 20% pentru şoferi, am pregătit o mare campanie de recrutare de şoferi, dar, în numele economiei, Guvernul a tăiat sporurile şi a limitat numărul orelor suplimentare, ceea ce a dus la o scădere reală a salariilor şoferilor", a detaliat Fritz.

Primarul Dominic Fritz a arătat că în această iarnă timişorenii racordaţi la sistemul centralizat de încălzire nu au mai avut probleme cu căldura, numărul sesizărilor fiind foarte mic